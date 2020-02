Tidligere Storstrømsbro-firma på anklagebænken for livsfarlige arbejdsforhold

Arbejdsforholdene på den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster har i flere tilfælde været så farlige, at politiet nu vælger at rejse tiltale mod et udenlandsk byggeselskab. Det er portugisiske CNBT, der er på anklagebænken i fire forskellige sager, hvor firmaets bygningsarbejdere har været i fare for at styrte i døden fra høje arbejdsplatforme. Det fremgår af et anklageskrift fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i. Anklageren i sagen går efter en bødestraf på 350.000 kroner.

Ifølge professor i arbejdsmiljø ved Syddansk Universitet Peter Hasle er det alvorligt, når myndighederne vælger at forfølge en sag om farligt arbejdsmiljø.

- Der rejses ikke mange sager om brud på arbejdsmiljøloven, og når det sker, er det typisk, fordi der har været nogle kritiske forhold med risiko for alvorlige ulykker. I den her sag er det en relativt stor bøde, anklagemyndigheden går efter, siger Peter Hasle.

Storstrømsbroen, der koster 2,1 milliarder offentlige kroner at opføre, har lige fra starten af byggeprocessen i september 2018 været plaget af et farligt arbejdsmiljø, og Arbejdstilsynet har reageret med strakspåbud og forbud hele 105 gange.

Nogle af de mest alvorlige sager handler om byggeselskabet CNBT, som gentagne gange er blevet taget i sende sine udenlandske bygningsarbejdere op på høje jernarmeringer - et net af jern - hvor de ikke er sikret forsvarligt mod at styrte ned på betonunderlaget.

- Et fald på ni meter kan med stor sandsynlighed medføre død, invaliditet eller alvorlige knoglebrud, skriver Arbejdstilsynet efter et kontrolbesøg i slutningen af marts sidste år, hvor de har fundet to betonarbejdere i færd med at arbejde på et armeringsnet i ni meters højde.

Arbejdstilsynet understreger, at de ansatte ikke er sikret forsvarligt mod nedstyrtning, og at der er overhængende fare for, at de kan snuble i jernnettet.

Fire gange i løbet af februar og marts 2019 finder Arbejdstilsynet ansatte fra CNBT på arbejdsplatforme i op til ni meters højde, og sagerne sendes videre til politiet.

Sagen mod CNBT for brud på arbejdsmiljøloven venter nu på at blive berammet hos Retten i Nykøbing Falster.

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar fra CNBT.

Det er det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), der er hovedentreprenør på opførelsen af Storstrømsbroen og har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet.

SBJV har også selv fået en lang række anmærkninger fra Arbejdstilsynet for livsfarlige arbejdsforhold.

Christian Lemvigh, der er pressetalsmand for SBJV, oplyser, at CNBT ikke længere er at finde på Storstrømsbroens byggepladser.

- CNBT har afsluttet deres opgave i august 2019, og SBJV har besluttet, at CNBT ikke kommer til at deltage i projektet fremadrettet, siger han.

Pressetalsmanden glæder sig videre over, at det ser ud til at gå den rigtige vej med arbejdsmiljøet efter en hård opstart.

- I SBJV er vi glade for, at frekvensen af reaktioner fra Arbejdstilsynet er klart faldende over tid. Det viser, at sikkerhedsarbejdet virker efter hensigten, siger Christian Lemvigh.