»Bagerpar på ferie uden at betale løn«. »Bagerpar er forsvundet«. Og »Bagerpar erklæret konkurs«. Sådan lød nogle af overskrifterne i 2009. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere Nyrådbager forsvundet - igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Tidligere Nyrådbager forsvundet - igen

Vordingborg - 16. august 2021 kl. 18:41 Af Henrik Helmer Petersen og Nina Lise Kontakt redaktionen

Sonny Leithoff, der i 2009 gik konkurs med Nyråd Bageri, har endnu engang fra den ene dag til den anden forladt sin forretning uden at give sine ansatte løn. Denne gang er det gået ud over Mums Bageri og Konditori i Jægerspris samt bagerbutikken Mums i Roskilde.

29. juli fortalte han sine ansatte, at han ikke havde nået at få indberettet månedens løn, hvorfor den ville blive forsinket. Men lønnen dukkede ikke op. I stedet fik medarbejderne pludselig en besked om, at Sonny Leithoff var taget på ferie til og med 15. august.

- Vi har ikke fået en krone endnu. De fleste af os 20-25 timelønnede har adskillige gange forsøgt at få fat i Sonny via telefonen og på mailen, men han er som sunket i jorden, fortæller en ansat til Frederiksborg Amts Avis. Vedkommende ønsker at være anonym, men avisen kender den ansattes identitet.

Forsvandt Dermed gentager historien sig fra september 2009, hvor bagerparret Anne Duckert og Sonny Leithoff fra Nyråd Bageri pludselig tog på uvarslet ferie, uden at de ansatte havde fået deres august-løn.

Medarbejderne regnede dengang ikke med, at bagerparret ville vende tilbage, da parrets hus var ved at blive tømt for møbler og tøj. Desuden var der gennem nogen tid ikke blevet bestilt nye råvarer hjem til bageriet.

Få dage efter, at de ansatte fortalte historien til Sjællandske, tog Sonny Leithoff til genmæle og fastslog, at bagerparret ikke var stukket af. Bagerforretningen ville genåbne mindre end en uge efter, og ifølge Sonny Leithoff havde medarbejderne fået besked om ferien.

Han fortalte, at parret var ved at flytte, fordi de ikke skulle drive bageriet mere, og at alle ville få deres løn. Han beklagede situationen men begrundede den med tragiske omstændigheder i familien - ikke økonomiske problemer.

Fødevareforbundet NNF gik ind i sagen, og omkring 14 dage efter, at de første morgenfriske borgerne i Nyråd havde sket skiltet på døren med teksten »Vi har lukket fra 31/8 til 15/9.«, blev Anne Duckert og Sonny Leithoff erklæret personlig konkurs ved skifteretten i Nykøbing F.

Også bageriet blev erklæret konkurs. Det lykkedes ifølge en bagersvend nogle af de ansatte at få deres løn, men afviklingen blev besværliggjort for advokat og kurator Morten Ammentorp. I oktober 2009 sagde han til Sjællandske, at Sonny Leithoff og Anne Duckert var forsvundet. Dengang ejede parret også et bageri i Mogenstrup.

Lover løn Tilbage til den aktuelle sag er Mums nu erklæret konkurs. Sonny Leithoff har ifølge en medarbejder i en facebookgruppe for de ansatte i bagerbutikken Mums i Roskilde skrevet, at forretningen genåbner med andre ejere, og at de penge, han får for forretningen, skal gå til løn.

Sonny Leithoff og Anne Duckert overtog Nyråd Bageri 1. april 2008. Sonny Leithoff har ejet bageriet i Roskilde siden juli 2020 og bageriet i Jægerspris siden december 2020.

Ifølge erhvervsregistret ejer Sonny Leithoff foruden Mums Bageri og Konditori ApS også Mums Holding ApS, Morians Holding IVS, Selskabet af 22. oktober 2020 ApS og Leithoff Holding ApS, der er moderselskab til Mums Bageri og Konditori ApS og har base i Ålsgårde. Desuden er han direktør i MUMS Ejendomme ApS.