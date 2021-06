Krista Steffensen bød som sekretær for Møn Landboturisme velkommen til mødet, og ikke mindst de to hovedpersoner: Udvalgsformand Susan Thydal og professor emeritus og doktor i erhvervsøkonomi Peer Hull Kristensen. Foto: Lene C. Egeberg

Tiden slog ikke til, da turismen var til debat

Vordingborg - 11. juni 2021
Af Lene C. Egeberg

- Umiddelbart er der vist belæg for, at vi godt kan lave flere af de her møder, for vi har så meget på hjerte.

Sådan lød det fra Susan Thydal (S), da hun torsdag eftermiddag rundede af på den to timer lange debat, hun inden da havde haft med professor emeritus og doktor i erhvervsøkonomi Peer Hull Kristensen om masseturisme på Møn.

Og det havde hun fuldstændig ret i, for de to timer, der var sat af, slog ikke til for det engagerede publikum, der fra hver sin side af debattens poler delte deres meninger om turismen på Møn - og hvilken vej man ønsker, udviklingen skal gå.

Debatten var arrangeret af Møn Landboturisme - i første omgang for foreningens egne medlemmer, hvoraf 18 havde takket ja, men derefter også åbnet op for andre interesserede via Facebook, så man endte med en forsamling på lige under 30 deltagere oppe under taget på Det Gamle Rådhus i Stege.

Panelet bestod af Susan Thydal og Peer Hull Kristensen, der hver for sig fik lov at komme med et indledende indlæg for at forklare deres indstilling til spørgsmålet om den fremtidige turisme på Møn.

Her var det Peer Hull Kristensen, der talte længst ud fra de samme tanker, som han tidligere har præsenteret blandt andet i et interview i Sjællandske og som i bund og grund handler om, at politikerne skal være varsomme med at sige ja til store, udenlandsk finansierede feriecentre som det omtalte ved Hjelm Bugt. I hvert fald skal det først undersøges i dybden, hvilke konsekvenser et sådan projekt vil have for resten af den mønske turisme, for man risikerer - mener Peer Hull Kristensen - at trække tæppet væk under en ellers blomstrende industri med eksempelvis små bed & breakfasts, hvis man ikke på forhånd får gennemført en grundig analyse af den mønske turisme, og hvordan den har udviklet sig gennem årene.

Susan Thydal brugte størstedelen af sin indledende taletid på den strategi for bæredygtig turisme, som Vordingborg Kommune for nylig har vedtaget, og som skal munde ud i to handleplaner: En for Møn, og en for resten af kommunen.

- Den bæredygtige strategi bygger netop på værdier som Biosfære Møn og Dark Sky, og jeg er personligt ked at, at indholdet i strategien er druknet lidt i forhold til projektet ved Hjelm Bugt, som ikke er en del af stretegien, lød det blandt andet fra Susan Thydal, der også fastslog, at uanset hvordan man vender og drejer det, så vil turisterne blive ved med at strømme til Møn, og sandsynligvis også i et endnu højere antal end i dag.

- Men turisterne skal være til for os - ikke omvendt. Vi skal passe på naturen og dem, der bor her til daglig, sagde hun.

Derefter fik Susan Thydal og Peer Hull Kristensen faktisk kun ordet nogle få gange mere, for en stor del af resten af debatten kom til at handle om deltagernes holdning til spørgsmålet om flere turister til Møn eller ej.

Alle var stort set enige om, at øen godt kan bære flere turister - uenigheden gik mere på, om et eller flere feriecentre er den rette måde at få den hertil på.

- Det, vi skal snakke om, er, hvordan vi rummer dem. Vil vi være Møn eller Malaga, lød spørgsmålet eksempelvis fra Charlotte Bagge Hansen.

- Har vi for mange turister? Nogle gange. Hvis turismen kan foldes ud på den infrastruktur, vi har, så er det i orden - men den må ikke foldes ud, så den skader den natur, vi skal beskytte, lød en anden kommentar fra Margareta Dahlström fra Møn Naturforening.

Andre udtrykte bekymring for, hvad en stigende mængde biltrafik vil gøre ved øen og om man risikerer at ødelægge det, der i dag gør Møn til et populært turistmål, men selvom en del af indlæggene handlede om modstand overfor eksempelvis ferieparken ved Hjelm Bugt, så var der også kritiske spørgsmål den anden vej til Peer Hull Kristensen.

Det kom eksempelvis fra Bed & Breakfastejer Ole Hansen, der ville vide, hvorfor en virksomhed som hans overhovedet skulle være bange ved udsigten til 200 nye ferieenheder. Han måtte rykke for svar, men så lød det da også fra Peer Hull Kristensen, at en kreds af investorer bag en feriepark vil være bedre i stand til at »skumme fløden« af turister i de perioder, hvor der ikke i forvejen er fuldt hus overalt på Møn.

Nogen konsensus nåede man ikke frem til på mødet - det var vist også for meget at forvente af to timers debat - men tonen holdt sig god, måske som et tegn for den videre debat om et emne, der optager sindene på Møn.