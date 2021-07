E.ONs solfangeranlæg i Lendemarke har været plaget af »børnesygdomme«, siden det blev indviet i 2019. Foto: Lene C. Egeberg

Tiden løber ud for problemfyldt anlæg

Vordingborg - 11. juli 2021 kl. 17:00 Af Lene C. Egeberg

Det er lidt over to år siden, at det forsøgsbaserede solfangeranlæg hos E.ON i Lendemarke blev indviet - men anlægget har lige siden jævnligt været plaget af problemer, og nu tyder det på, at E.ONs tålmodighed nærmer sig sin grænse.

Hos Sjællandske får vi med jævne mellemrum henvendelser fra læsere, der undrer sig over, at anlægget tilsyneladende ikke fungerer efter hensigten, og det er ganske rigtigt observeret, lyder det fra E.ON Danmarks PR- og kommunikationschef, Vibeke Agerdal Kristiansen.

Faktisk er anlægget lige nu »ikke rigtig i drift« overhovedet, og det skyldes endnu engang forskellige tekniske problemer. Det var også tilfældet på cirka samme tid sidste år, da Sjællandske sidst forsøgte at få en status på anlægget. Dengang var det overfladen på solfangerne, som ikke fungerede, og som derfor blev udskiftet - men nye tekniske problemer er altså siden stødt til.

Det er Slagelsefirmaet Heliac, der konkret har udviklet teknologien bag det eksperimentelle solfangeranlæg, som især udemærker sig ved, at solfangerne selv kan bevæge sig efter solens strålet og altså dermed bliver mere effektive end konventionelle anlæg.

Problemet er bare, at anlægget kun kortvarigt har virket, som det skulle og ellers i de to år har været plaget af en stribe »børnesygdomme«, som E.ON tidligere har udtrykt det overfor Sjællandske.

Heliac arbejder ifølge Vibeke Agerdal Kristiansen fortsat på at få anlægget til at virke - men lykkes det ikke indenfor en overskuelig fremtid, så er forsøgets dage ved at være talt, lyder det fra hende.

- Vi har ikke sat nogen tidsfrist på, men det er heller ikke sådan, at vi kigger 10 år frem. Vi taler om indenfor en overskuelig fremtid. Vi håber selvfølgelig stadig, at det kommer til at fungere, men der er meget forskellig teknologi, der skal spille sammen, og det er der mange udfordringer i, siger hun.

Forsøget har i følge Vibeke Agerdal Kristiansen ikke på noget tidspunkt medført udgifter for E.ONs fjernvarmekunder i Lendemarke, da det teknisk set slet ikke er E.ONs anlæg, og heller ikke bliver det, før det en dag - måske - bliver fuldt funktionsdygtigt. Indtil da tilhører anlægget Heliac.

Men lykkes det ikke at få det op at køre, er E.ON altså klar til at skrotte forsøget og se sig om efter andre grønne alternativer. Hvad de så kan blive, kan Vibeke Agerdal Kristiansen ikke sige noget om endnu.

- Men vi har allerede en biomassekedel i brug, og vill eogså kunne koble varmepumper på anlægget, siger hun, og nævner i samme forbindelse andre eksperimenter, E.ON gennemfører andre steder i landet med eksempelvis geotermi og spildevand.

- Og vi har også andre, grønnere alternativer, vi kan gøre brug af, hvis det skal være, siger Vibeke Agerdal Kristiansen.