Forslaget om at forlænge perioden for at virksomheder ikke skal gebyr for byggesager er Susan Thydals første medlemsforslag, siden hun ved valget i 2017 kom i kommunalbestyrelsen. Foto: J.C. Borre Larsen

Thydal vil forlænge hjælp til virksomheder

Vordingborg - 12. juni 2020 kl. 20:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På byrådsmødet i Vordingborg Kommune i april besluttede politikerne, at der på grund af coronakrisen ikke bliver opkrævet byggesagsgebyrer for behandlingen af erhvervsbyggesager indtil 1. juli 2020. Det gælder for alle erhvervsbyggesager, der er taget hul på fra 1. januar.

Men nu vil socialdemokraternes Susan Thydal, der er udvalgsformand for Turisme, Udvikling og Erhverv, yderligere give de lokale virksomheder en hjælpende hånd. Hun har derfor stillet et medlemsforslag om at forlænge perioden frem til 1. juli 2021.

- Coronakrisen trækker tråde langt ud i fremtiden, siger Susan Thydal og peger på rapporter fra Dansk Industri og Dansk Erhvervs analyse.

Fra administrationens side skønner man, at kommunen vil gå glip af 250.000 kroner ved at lade virksomhedernen slippe for at betale gebyr.

- Vi kan finansiere forslaget via puljen for Særlige Udviklingsinitiativer, siger Susan Thydal.

Forslaget har opbakning i hendes eget udvalg samt udvalget for Klima og Miljø, der varetager byggesagsområdet.

Den forlængede fritagelsesperiode skal dog endegyldigt godkendes af kommunalbestyrelsen.

- Jeg satser på, at det kan komme på dagsordenen til juni-mødet, så vi kan gå på sommerferie med den sag bragt i orden, siger Susan Thydal.