Uffe Thorndahl forventer at finde misbrug af kommunens biler for flere 100.000 kroner, hvis han kunne få adgang til dokumenterne.

Thorndahl går til ministerium - Må ikke se kommunens logbøger

Vordingborg - 14. marts 2018

Ankestyrelse havde ellers givet medhold til Uffe Thorndahl, men Vordingborg Kommune har atter afvist at udlevere logbøger for kørsel i kommunens biler.

Det sker, selvom første afslag endte med at blive underkendt af ankestyrelsen.

Uffe Thorndahl fik interesse for de kommunale logbøger under det seneste kommunalvalg. Her blev den socialdemokratiske kandidat Claus Christensen taget i at bruge sin tjenestebil, som har han som indsatsleder ved brandvæsnet, til at uddele valgmateriale i Klintholm.

Uffe Thorndahl er sikker på, at valgkamps-episoden langt fra er en enlig svale.

- Flere borgere har præsenteret mig for fotografier af Vordingborg kommunes biler på meget ejendommelige steder, forklarer han.

Han anser kommunens nu to afvisninger som tydeligt tegn på, at der er noget at komme efter i logbøgerne.

- Jeg føler mig meget sikker på, at ledelsen af Vordingborg Kommune overhovedet ikke har ført nogen form for kontrol med de ansattes private anvendelse af kommunens køretøjer, siger han.

Hos Vordingborg Kommune bekræfter kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, at man har afvist Uffe Thorndahls aktindsigtsanmodning. Han ønsker dog ikke at kommentere på Thorndahls »spekulationer« om manglende kontrol.

I afvisningen har kommunen lagt vægt på, at logbøgerne er et internt anliggende mellem de ansatte selv og Skat.

»Dokumentationen er således udarbejdet af og tilhører de ansatte, og dokumenterne er ikke indgået til eller oprettet af Vordingborg Kommune som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed«, lyder det.

Sagen har nu fået Uffe Thorndahl til at gå direkte til skatteministeriet for at få dem til at undersøge kommunen for formodet skatteunddragelse.