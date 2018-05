Uffe Thorndahl har forfulgt sine muligheder lige så ihærdigt som de mange sager for andre, som han har påtaget sig. Han har bestemt ikke tænkt sig at lægge sig ned uden kamp. Foto: Lene C. Egeberg

Thorndahl går til Østre Landsret med fartbøde

Vordingborg - 24. maj 2018 kl. 17:00 Af Claus Vilhelmsen

Normalt giver en bøde på så lavt et beløb som 1.500 kr. ikke ret til at bringe en tabt sag til landsretten. Men procesbevillingsnævnet kan give lov, og det er nu sket i Uffe Thorndahls tilfælde, skriver Sjællandske.

Thorndahl, der er kendt som borgerrettighedsambassadør fra Østmøn, mener ikke, at hastighedsbegrænsningen på 60 km/timen på Køgevej i Faxe er lovlig.

29. oktober 2016 kom han kørende sammen med sin kone, og han havde ikke set skiltet.

- Det var bælg ravende mørkt, som Thorndahl udtrykte det.

Men han blev blitzet og noteret for en hastighed på 77 km/timen.

7. februar i år faldt dommen ved Retten i Nykøbing Falster, og den gik borgerretsambassadøren imod.

Om Procesbevillingsnævnets afgørelse siger Uffe Thorndahl:

- Jeg er naturligvis meget tilfreds med denne afgørelse, som jeg tror på er meget usædvanlig i en sag som den foreliggende. Så jeg tror derfor, at det afgørende i sagen er, at de opstillede skilte var ulovlige og ikke godkendt i overensstemmelse med færdselslovens § 92 a stk.2. Efter min klare opfattelse kan en politimyndighed ikke i et land som Danmark pålægge bøder, såfremt de lovlige forudsætninger herfor ikke er til stede.

Ved første retsmøde byretten i august 2017 fandt anklageren et brev frem fra Vejdirektoratet, som gjorde klart, at det er politiets afgørelse, om der skal være fartbegrænsning efter to forskellige paragraffer.

Men anklageren kunne ikke finde nogen afgørelse fra politiet, og så blev sagen udsat til 31. januar i år. I mellemtiden skulle anklagemyndigheden finde dokumentation for, at færdselslovens § 92 a. stk.2 var opfyldt for skiltningen ved Køgevej.

18. januar modtog Uffe Thorndahl så et brev fra Faxe Kommune. Heri var et svar fra Lasse Bechmann fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Bechmann skrev:

»Rambøll udfærdigede en trafiksikkerhedsrevision for Faxe kommune, der konkluderede, at hastigheden burde nedsættes til 60 km/time for at tilgodese trafiksikkerheden på Køgevej. Politiet og Faxe kommune var enige i konklusionen, hvorefter politiet som en betingelse for et samlet samtykke til projektet krævede hastigheden nedsat til 60 km/time under henvisning til færdselslovens § 100.«

Der ville de fleste nok strække våben og betale bøden, men ikke Uffe Thorndahl. I stedet søgte han aktindsigt hos politiet for at finde ud af, om der virkelig forelå et sådant brev. Efter at have modtaget, hvad der ligger i sagen hos politiet, siger Thorndahl til Sjællandske:

- Der er intet i de dokumenter, jeg har modtaget som kan bekræfte Lasse Bechmanns tilkendegivelse.

Ikke desto mindre blev han dømt i byretten, men nu kan hele sagen så gå om. Det skriver Sjællndske.