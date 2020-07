Se billedserie Thilde Toft er klar til at massere ømme muskler på massagebriksen. Foto: J.C. Borre Larsen

Thilde tager springet fra lærer til massør

Vordingborg - 19. juli 2020

Når hun var på sportsklinikken, kunne hun mærke glæden og gejsten. Det var dét, hun skulle. På hendes »rigtige arbejde« sagde kollegaerne: Du er 41 år, på vej til 42. Sådan en livsglad type som dig. Hvorfor gør du det ikke bare? Ja, hvorfor egentlig ikke?

1. juli tog Thilde Toft orlov fra jobbet som idrætslærer for at springe ud som selvstændig fysiurgisk massør i Vordingborg.

Nu går jeg all in. Så må det briste eller bære, siger Thilde Toft og slår ud med armene på første sal i en gul ejendom midt i Algade. Det er her, at hun har slået sig ned som dybdegående massør og løbecoach under navnet MQ Sport & Klinik.

- Det er min drøm at få lov til at leve af det her, lyder det.

Elever kom med skader et stod ikke skrevet i stjernerne, at Thilde Toft skulle ende som selvstændig massør, da hun uddannede sig som kok og senere arbejdede på flere københavnske caféer og restauranter.

Hun nåede sit mål som køkkenchef, og da hun blev gravid, flyttede hun til Sydsjælland og begyndte en uddannelse som pædagog. Det førte til jobbet som idrætslærer på Nordbyskolen i Nykøbing Falster. Det var her, at Thilde Toft stødte på flere elever i udskolingen, der klagede over skader i idrætstimerne.

- Det undrede mig, hvordan man i sådan en ung alder kunne få skader. De havde ondt i knæ og skinneben, og drengene, der spillede fodbold, dukkede op med lyske- og meniskskader. Det gav mig lyst til at dyrke det lidt mere, siger Thilde Toft.

Hun gik i gang med at uddanne sig til fysiurgisk massør og sportsbehandler med speciale i idrætsskader. Samtidig opdagede hun, at der var et hul i markedet.

- Jeg lagde mærke til, at der ikke var mange behandlere, der havde fokus på sportsmassage i Vordingborg.

Kun én vej I november sidste år gik hun på deltid på lærerjobbet for så småt at tage hul på en tilværelse som selvstændig. Hun lejede sig ind i lokaler i midtbyen, satte de enkelte rum i stand, købte møbler og udstyr og oprettede hjemmeside.

- Som nystartet får pengene hurtigt ben at gå på, konstaterer Thilde Toft.

Hun måtte også erkende, at det ikke duede at gøre noget på halv kraft.

- Jeg var der simpelthen for få timer om ugen til at få et kundegrundlag, siger hun.

Og så var ligesom ikke nogen vej udenom.

- Vi blev enige om derhjemme, at det var dét, jeg skulle. Så nu har jeg taget orlov et år for at koncentrere mig 100 procent om forretningen, siger Thilde Toft, der privat bor med familien i Stensved.

Ud over dybdegående massage tilbyder hun infrarød-behandling, hvor varmen trænger igennem led, muskler og væv.

- Strålerne går ind og reparere gigt og ømhed, så kroppen heler hurtigere, forklarer Thilde Toft.

Hun har også »recovery boots«, som primært er for atleter og fysisk aktive, der har brug for, at kroppen hurtigt restituerer.

Som supplement til selve behandlingerne sælger Thilde Toft sportstøj. I et hjørne af klinikken er der trøjer, bukser, og sko inden for både løb og trail. Det giver mening for Thilde Toft at sælge løbetøj, når hun som løbecoach laver løbeprogrammer og giver gode råd til at undgå skader.

- Der er meget teknik i løb. Mange glemmer at løbe på den rigtige måde, og det koster i form af skader, lyder det fra Thilde Toft, der tidligere har dyrket triatlon.

Nu satser hun 100 procent på en karriere som behandler.

Om Thilde Toft 41 år

Opvokset i Klarskov nord for Vordingborg

Bor med familien i Stensved

Uddannet fysiurgisk massør og sportsbehandler på AT Work Skolen i København. Har også gennemført AT WORK Skolens speciale i idrætsskader.

Har tidligere dyrket fodbold, håndbold og triatlon

Stiftede i nov. 2019 firmaet MQ Sport & Klinik. På fuld tid fra 1. juli 2020 - Jeg håber virkelig, at jeg kan få det her til at lette. Det kunne være fedt at blive en del af sportslivet i Vordingborg og omegn.

MQ Sport & Klinik sælger løbetøj i forretningen.

Foto: J.C. Borre Larsen