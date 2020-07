Jorden er meget blød for tiden og nedenunder er der fyldt op med murbrokker og skrammel. Foto: Johnny R. Madsen

Theisens Papirværk støder på forhindringer med opfyld

Vordingborg - 27. juli 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det langvarige projekt med restaurering af Theisens Papirværk i Vintersbølle skov er stødt på nye forhindringer.

Entreprenør Søren Rasmussen har været derude med sin gravemaskine og gravet ned i pløret mellem papirværket og bækken. Prøveudgravningen af to dybe huller har vist, at der er jord, skrammel og murbrokker ret dybt ned. Det er et problem, fordi det alt sammen skal fjernes, så der kan blive plads til møllehjulet, når den tid kommer.

- Det er ikke det at få opfyldet fjernet fysisk, der er problemet, men det ligger så tæt på Møllebækken, at vi er nødt til at få teknisk forvaltning ind over, siger Per Ole Schovsboe fra arbejdsgruppen.

Når nu arbejdsgruppen alligevel skal mødes med Vordingborg Kommune, vil den også drøfte de træer på kommunens grund, der hælder ind over møllehuset.

Derudover skal der foretages en registrering og kortlægning af Møllebækken før naturgenopretningen i 1990'erne.

Endelig kan arbejdsgruppen melde den lille succes ud, at byggeriet af multtoilettet er afsluttet.

Ringe murværk

En anden ting, der blev afsløret ved at grave to meter ned, var, at østgavlens murværk er ringere end antaget.

- Derfor skal muren formentlig bygges op igen, når arbejdet kommer i gang for alvor, tilføjer Schovsboe.

Bog om møllen

Han er i gang med en bog om møllens historie, og den skrider fremad.

- Indtil videre har vi gennemført de arkivalske undersøgelser, der fortæller møllens historie fra før 1786 til ca. 1890/1900. Den socialt belastede periode fra 1900 til 1963 kunne være interessant at få belyst af en fagperson ligesom familiernes muligheder for at leve af småkvæg, køkkenhaven, frugtbuske- og træer og af skoven, siger Schovsboe.