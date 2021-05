Se billedserie Per Ole Schousbo er optimist, selvom Theissens Papirværk stadig venter på det økonomiske gennembrud. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 31. maj 2021 kl. 13:32 Af Claus Vilhelmsen

Theisen tæt på krævede 500 stemmer til fond

Det var for sent for Theisens Papirværk at komme i betragtning til den særlige ordning, der hedder Realdanias Underværker i år. Men så er der til gengæld masser af tid til at samle underskrifter til ansøgningsfristen i april/maj 2022.

Sådan ser de ihærdige og tålmodige frivillige i gruppen bag restaureringen Theisens Papirværk på det. Også selvom de krævede 500 stemmer er tæt på.

- Vi er med i Realdanias Underværker der kræver 500 stemmer for at blive behandlet af fondsbestyrelsen. Vi har nu fået 427 stemmer, men vil gerne have så mange stemmer som muligt inden næste behandling i fondsbestyrelsen om et år, siger Per Ole Schovsbo.

Underværker »Underværker« giver penge til projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet.

Gennem puljen har Realdania støttet mere end 280 frivillige projekter siden 2014.

Frem til 2023 er der er der tre ansøgningsrunder til puljen, hvor Realdania har afsat 42 millioner kroner til støtte.

For at få sin ansøgning behandlet i fondsbestyrelsen, skal man have 500 stemmer.

Man kan støtte Theisens Papirværk på https://undervaerker.dk/udforsk-projekter og søge på Theisens Papirværk. 3,4 millioner

Målet er dog også sat højere; nu går gruppen efter at nå 1.000 stemmer.

Restaureringen af hele møllehuset er beregnet til at koste 3,4 millioner kroner. Støttegruppen har søgt utallige fonde, men det har kun givet pote i små dryp. Gruppen vejrede morgenluft, da Realdania bad om at se et prospekt for hele restaureringen, men det blev et afslag og dermed en stor skuffelse. I stedet åbnede sig muligheden for at tilmelde sig Realdanias Underværker, som bliver vurderet af en anden jury.

Afstemning stadig åben

Gruppen håber nu på at kunne få en million kroner herfra. En betingelse for at få pengene, er, at man selv kan skaffe finansiering ved siden af.

- Men det vil vi kunne, hvis vi også får penge fra LAG-midlerne. Af dem søger vi 1,740.491 kroner. Derudover søger vi landsbypuljen for 100.000 kroner og andre fonde for 227.991 kroner. Med værdien af egen indsats kommer vi op på i alt 3.480.982 kroner, forklarer Per Ole Schovsbo.

Borgerne kan stemme på Theisens Papirværk på www.undervaerker.dk/udforsk-projekter og søge på Theisens Papirværk.

- Jeg tror på, det er muligt at nå 1000 stemmer. Jeg føler, der er større interesse for projektet i lokalområdet, siger Per Ole Schovsbo.

Sådan så møllehuset ud i 2017, efter at frivilliggruppen

havde ryddet pænt op. Foto: Claus Vilhelmsen