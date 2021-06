Tømrermester Søren Rasmussen i front er flankeret af frivilliggruppen, som består af Johnny R. Madsen, Per Ole Schovsbo, Jacob Kamper, Jørgen Larsen og Lars Lyngskov. Foto: J.C. Borre Larsen

Theisen får penge til at opføre aktivitetshus

Vordingborg - 23. juni 2021 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

111.375 kr. Det er præcis dette beløb, som det koster at opføre en 40 kvadratmeter stor bålhytte, som i virkeligheden er et aktivitetshus, ved Theisens Papirværk i Vintersbølle Skov ved Nyraad. Og alle pengene er bevilget af Vordingborg Kommunes pulje for Frivillighed og Nærdemokrati og nu endeligt konfirmeret af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (BØN-udvalget).

- Hytten kommer til at bestå af en åben og en lukket del. I den åbne er der et halvtag, så folk kan sidde og spise deres frokost, selvom der ikke er frivillige fra støttegruppen omkring Theisens Papirværk på stedet. I den lukkede del stiller vi en gruekedel og et komfur op, så vi kan vise, hvordan man fremstiller papir, som man gjorde det på papirværket, siger sekretær i støttegruppen Per Ole Schovsbo.

Støttegruppen indhentede to tilbud på at opføre hytten, og det blev tømrermester Søren Rasmussen, der vandt. Han afgav det billigste tilbud, men han har også været en praktisk støtte for Theisen igennem en længere periode.

Gammel teknologi

I bålhytten vil de frivillige, som har været i gang med at renovere papirværket i seks år, demonstrere papirfremstilling, som papirmesteren og hans familie levede af i 40 år. Børn og voksne vil også kunne deltage i beredningen af hør (tørring, bragning, skætning og hegling) til spinding, som man har gjort på stedet i 30 år og maling af korn til mel, der f.eks. kan bages til snobrød.

Puljens betingelser Formålet med puljen for Frivillighed og Nærdemokrati er at medvirke til at støtte realisering af udviklingsaktiviteter, der vil give en mærkbar og synlig effekt i forhold til lokaludvikling og være båret af en frivillig indsats.

Ansøgninger skal vurderes efter tre kriterier ifølge retningslinjerne for puljen;

1. Styrker projektet et lokalområdes sammenhængskraft, kvalitet og fællesskab.

2. Kan projektet opretholdes uden tilskud til drift og vedligehold fra Vordingborg Kommune.

Det blev møllens sidste opgave at male korn, indtil den blev nedlagt kort før 1900. Herefter har der boet forskellige mennesker ofte med mange børn i husene - og de havde stor nytte af skovens brænde, havens urter, frugtbuske og træer. Også disse aktiviteter vil med tiden kunne demonstreres ved bålhytten og i møllehuset.

Formidling

Bålhytten skal gøre det muligt at demonstrere tidlig industri i Vordingborg-området, men også formidling af naturgenopretningen af Vintersbølle Bæk og det store grønne område i Nyråd.

De frivillige har allerede opført et multtoilet på grunden, og de har opstillet et antal borde-bænkesæt og indrettet værksteds- og mødefaciliteter i en midlertidig pavillon. På længere sigt planlægger de at anlægge en naturfitness-bane og et par shelters ved at anvende nåletræer, der er fældet på området.

- Bålhytten er Johnnys idé. Han har mange grønne idéer og har en helt anden tilgang til arbejdet end mine lidt mere støvede, siger Per Ole Schovsbo.

Johnny R. Madsen er formand for Støttegruppen.

Inden den endelige vedtagelse i BØN-udvalget fik projektet en anbefaling med på vejen af kommunens forvaltning, som skrev:

Bestyrelse Støttegruppen har fået ny bestyrelse 28/5.

Formand: Johnny R. Madsen.

Kasserer: Niels Nielsen.

Bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Jensen, Birgit Strand og Lars Lyngskov.

Suppleant (sekretær): Per Ole Schovsbo.

Revisor: Jørgen Larsen.

»Der er få samlingssteder af denne type i området. Det er derfor administrationens vurdering, at bålhytten vil kunne være et samlingspunkt for børn og voksne, og dermed styrke fællesskabet i lokalområdet, hvis den er åben for offentligheden. Samtidig vil etablering af bålhytten være et samlingspunkt for de frivillige, som arbejder med restaurering af papirværket.«

Støtteerklæringer til istandsættelse af Theisens Papirværk blev vedlagt ansøgningen fra Museum Sydøstdanmark, Kulsbjerg Skole afdeling Nyråd samt Vordingborg Kommunes afdeling for Kultur og Fritid.

Bog og underværker

Det helt store gennembrud mangler støttegruppen dog, idet restaurering af møllehuset med vandmølle koster 3,8 millioner kroner. Realdania har givet afslag, men åbnet mulighed for, at projektet kan komme med til næste år som en del af »Realdanias Underværker«. Det kræver dog, at der foreligger mindst 500 støtteerklæringer. I øjeblikket er der kommet 468 stemmer. Man kan afgive sin stemme ved at google »underværker« og søge på Theisen.

Et andet projekt, som er på trapperne, er Per Ole Schovsbos bog om Theisen. Den er færdig, men pengene til udgivelsen mangler.

- Vi har fået 5.000 kroner fra Museum Sydøstdanmark og det samme beløb fra Lokalhistorisk Forening. En privatperson har givet 1.000 kroner, og dermed kommer vi op på 11.000 kroner. Vi mangler så 20.000 kroner, som vi søger forskellige steder, fortæller Per Ole Schovsbo.