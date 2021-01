Det permanente testcenter for corona ved Iselingeskolen i Vordingborg rykker til Stege og afløses foreløbig af Falcks kviktest. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Testcenter rykker til Stege og så skal der kviktestes i Vordingborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Testcenter rykker til Stege og så skal der kviktestes i Vordingborg

Vordingborg - 18. januar 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

hele kommunen: Region Sjælland flytter 22. januar testcentret for covid-19 i Vordingborg til Mønshallerne i Stege, der samtidig bliver et vaccinationscenter.

Man kan dog stadig blive coronatestet i Vordingborg. Samme dag åbner Falck et pop op test-sted med kviktest i den tidligere svømmehal ved Iselingeskolen, hvor det nuværende testcenter ligger.

Det oplyser Vordingborg Kommune i en pressemeddelsel.

- Det er ærgerligt, at testcenteret flyttes fra det område, hvor der er den største koncentration af borgere, men det er ikke noget, at vi som kommune har haft indflydelse på, siger borgmester Mikael Smed (S).

Region Sjælland har undersøgt, om Vordingborg Kommune kan hjælpe med at skaffe lokaler til vaccination mod covid-19, som opfylder kriterierne for et vaccinationscenter.

Samtidig har regionen meddelt, at det fremover kun bliver muligt at teste ét sted i hver af regionens kommuner, og at det vil blive på samme placeringer som de lokale vaccinationssteder.

Da Region Sjælland 22. januar opretter et vaccinationscenter i Mønshallerne i Stege, betyder det, at testcenteret fra samme dag flyttes fra Vordingborg til Mønshallerne. Det betyder, at borgere, som har allerede har fået en tid til test, som ligger fra den 22. januar og frem, skal testes i Stege fremfor i Vordingborg..

Mikael Smed glæder sig over, at det trods flytningen af testcenteret fortsat bliver muligt at få en test i Vordingborg - også efter den 22. januar.

- Vi har lavet en aftale med Falck om, at de i perioden fra 22. januar til 31. januar etablerer et pop op test-sted med kviktest i Vordingborg by, siger Mikael Smed.

Fra 1. februar 2021 laves det midlertidige test-sted med den leverandør, som vinder Region Sjællands udbud af kviktest.