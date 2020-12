Testcenter fortsætter med flere åbningsdage

Det var egentlig kun tænkt som en helt særlig indsats i dagene op til jul, men nu fortsætter testcentret i Vordingborg med at have ekstraordinært åbent.

Meldingen var ellers, at de udvidede åbningstider kun ville gælde frem til og med 23. december, men Region Sjælland har fået lov til også at udvide antallet af daglige test mellem jul og nytår. Det har dog ikke været muligt for avisen at finde ud af, om de ekstraordinære åbningstider også vil gælde i starten af det nye år.