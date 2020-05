Ifølge bygherreren Jakob Helles emmer den omstridte terrasse af terrasse sammen med resten af den ombyggede Skipperkroen af »sommer, sol og Skagen«. Her dog fotograferet på en regnvejrsdag. Foto: J.C. Borre Larsen

Terrasse-ballade kræver eftersyn af lokalplan

Vordingborg - 01. maj 2020 kl. 05:48 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den aktuelle tvist mellem Jakob Helles fra Præstø og Vordingborg Kommune skyldes uenighed om fortolkningen af den bevarende lokalplan for Præstø Havn.

Jakob Helles har sat den fredede Skipperkro i stand og bygget en ny træ-terrasse til udendørsservering.

Han har fået dispensation til at ombygge og udvide den fredede bygning, men han har aldrig sendt kommunen en ansøgning om at få lov til at bygge terrassen, for der står intet om terrasser i lokalplanen.

Det erkender politikerne, men de peger til gengæld på, at terrassebyggeriet strider imod reglerne for bevaringsværdige bygninger.

For at undgå ballade fremover lægger flere politikere op til, at lokalplanen indeholder en passus om terrasser.

- Vi bliver nok nødt til at få præciseret nøjagtigt, hvad man kan og ikke kan, så vi i fremtiden undgår sådanne sager. Det er ulykkeligt for det det fine arbejde, som er blevet udført på Skipperkroen, sagde Michael Larsen (R), formand for Plan- og Teknikudvalget, på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Venstres gruppeformand, Karina Fromberg, hælder også til et eftersyn af lokalplanen.

- Hvis lokalplanen kan læses og forstås på flere måder, vil vi anbefale, at planen bliver gennemgået og opdateret, så der ikke opstår samme konfliktpunkt i andre sager. Om det er i en af vores købstæder eller mindre landsbyer, så skal reglerne overholdes, lød det på onsdagens møde.

Borgmester Mikael Smed (S) er bestemt åben for, at lokalplanen skal kigges efter i sømmene.

- Det kan godt være, at vi skal have præciseret lokalplanen. Der under alle omstændigheder nogle fredede bygninger, hvor fredningen er ophævet, så lokalplanen skal nok have en opfriskning, siger Mikael Smed.

På kommunalbestyrelsesmødet besluttede politikerne, at kommunen er nødt til at se en ansøgning til terrassen fra Jakob Helles for at få den lovliggjort. Terrassen skal derefter i høring og til fornyet behandling i Plan- og Teknikudvalget.

