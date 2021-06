Se billedserie Bo Geneser oplever, at der er større behov for de behandlingsmuligheder, han tilbyder, grundet corona og hjemmearbejde. Foto: Cathrine Hasager

Terapi og walk 'n' talks

Vordingborg - 16. juni 2021 kl. 12:45 Af Cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Med baggrund som blandt andet pædagog, socialrådgiver, coach, familieterapeut og kropsterapeut, har Bo Geneser nu startet sin egen virksomhed.

- Jeg har længe drømt om at starte op som selvstændig, så da jeg fik tilbuddet om at overtage lokalerne tilbage i september sidste år, så sagde jeg ja med det samme, siger han. Den 15. januar, kunne han derfor åbne dørene op til sin praksis, hvor han hjælper både børn, unge, enkelte og familier med forskellige udfordringer. Per 1. juni har Geneser valgt at gøre det til sin fuldtidsbeskæftigelse.

- Både personlige udfordringer, karriereskift eller eksempelvis skilsmisse kan påvirke mere, end hvad man måske selv lige er klar over, siger Bo Geneser og påpeger, at problemer og udfordringer kan komme i mange forskellige størrelser og lag. Derfor tilbyder han forskellige behandlingsmetoder, som kan hjælpe klienten med at håndtere udfordringer og få nye perspektiver.

- Er man i en familie, hvor der er alkoholproblemer, eller andre mere tabubelagte udfordringer, kan det for nogle være rart at gå til en privat behandler i stedet for at gå til kommunen, forklarer Geneser, som siger, at han har alle typer af klienter.

Coronadepression Flere danskere har fået depression og lavere selvtillid i følge af nedlukningen, siger Bo Geneser.

- Mange børn ser deres skole som et frirum, hvor de kan slappe af, så der er en del, der er blevet mere ensomme, siger han. Derfor kan der for nogle være fordele i at opsøge private terapeuter i forhold til det offentlige system, hvor der til tider kan være ventetid på behandlingsforløb. Under nedlukningen har Geneser kunne hjælpe sine klienter ved at holde såkaldte walk 'n' talks, hvor han har haft gående samtaler udendørs.

- Der er nogle, der har svært ved det at sidde ned foran hinanden og tale, der kan det være nemmere at åbne op, når man går sammen og har noget andet at kigge på, siger han og forklarer, at klienten selv kan bestemme, hvor man skal starte sin walk 'n' talk.

- For nogle er det rart at gå i byen, for andre er det rart at gå i skoven eller et sted længere væk fra hjemmet, hvor man er sikker på ikke at møde nogen, man kender, påpeger Geneser. Andre af hans klienter kommer eksempelvis for at få massage, så kroppen kan løsnes op. Hjemmearbejde og dårlige arbejdsstillinger har nemlig forsaget, at flere eksempelvis har nakkeproblemer eller er anspændte, siger Geneser.

- Da jeg tilbyder forskellige behandlingsformer, kan man som klient vælge det, der passer en bedst. For nogle er det samtalen, for andre er det mere den fysiske behandling med massage eller akupunktur, afslutter Bo Geneser.