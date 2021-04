Tennisklub udskifter næsten hele bestyrelsen

- Min generation har bare været for længe om at tage ansvaret, siger Stine Beck Petersen.

Den nye bestyrelse har allerede sat flere skibe i søen, så man både kan udvikle klubben og tiltrække nye medlemmer. Det mest opsigtsvækkende er planerne om flytte væk fra anlægget på Parkvej og op til DGI Huset. Her drømmer man om at få et moderne anlæg, der både rummer indendørs- og udendørsbaner og padeltennis. Ifølge Stine Beck Petersen har det nuværende klubhus set bedre dage. Derudover kæmper klubben konstant med at vedligeholde grusbanerne, fordi jordbundsforholdene ikke er optimale.

- Vi håber, at vi inden for en kort overrække kan ligge ved DGI Huset, siger Stine Beck Petersen.