Tennisklub jubler over million til bedre rammer

- Det handler om at udvikle Præstø by og sikre muligheden for et aktivt fritidsliv hele året rundt for alle borgere i byen og de nye tilflyttere, fortæller formanden og tilføjer, at man også samarbejder med Præstø IF for at lave en totalplan for baneanlægget ved Præstø Stadion.