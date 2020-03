Se billedserie Teltlejren står der på fjerde-femte år. Justitsminister Nick Hækkerup (S) lovede, at den skulle nedjusteres, men nu er den pludselig kommet i spil som mulig interneringssted for smitteramte danskere. Foto: Claus Vilhelmsen

Teltlejr klar til 250 coronasmittede

Vordingborg - 20. marts 2020 kl. 06:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af smittede med Covid-19 er i skrivende stund 1.132 personer, og seks er døde. Torsdag er 153 patienter indlagt med coronavirus på landets sygehuse. De 30 af dem er indlagt på en intensiv afdeling, hvoraf 27 er i respirator. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Onsdag var »kun« 129 indlagt.

Men tallene kan stige eksplosivt, og hvis smittede nægter at blive hjemme, kan det blive nødvendigt at internere dem i de teltlejre på landets kaserner, som blev opført i forbindelse med flygtningekrisen i 2015.

På Vordingborg Kaserne står 40 flotte, hvide telte tomme på fjerde-femte år.

Det til trods for, at justitsminister Nick Hækkerup (S) over for Sjællandske gav et løfte i september 2019 om at nedjustere antallet af telte, hvis ikke der kom flygtninge.

I et worst case scenario kan det vise sig at blive nødvendigt at huse teltene med smittede danskere - enten fordi hospitalerne bliver overbelastede, eller fordi smittede går rundt i samfundet og smitter andre.

Intet hørt

Teltlejren befinder sig på kasernens område, men det er politiet, der har det overordnede ansvar for den. Hos den overordnede for lejren er idéen om coronasmittede dog helt ny.

- Jeg har intet hørt om de planer, og jeg har den samme opgave, som sidst vi talte sammen (i september 2019), siger vicepolitiinspektør og afdelingsleder for Operativ Planlægning og Analyse i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Søren Vægter.

Forsvarets lastbiler er forvist til en plads i Ørslev,

fordi der skal være plads til teltlejren. Det er

Forsvaret ifølge kaptajn Niels Brandt rigtig trætte

af. Foto: Claus Vilhelmsen



- Kommer der en immigranttilstrømning som i 2015, skal vi være klar til at aktivere lejren, fastslår han.

Han tænker, at der ligger en plan højere oppe til aktivering, hvis det bliver nødvendigt.

Og det gør der, for sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere sagt, at det kan blive nødvendigt at bringe kasernerne ind i ligningen, hvis karantæneramte danskere skal interneres i et større antal.

Berlingske har fået aktindsigt i Forsvarets aftaler med tre af de fem regioner om at spærre folk inde bag pigtråd om nødvendigt. Oplysningerne viser, at der opereres med at internere 250 smittede i lejren på Vordingborg Kaserne.

Bag hegn

Skal borgere interneres, kræver det, at flere myndigheder træder i karakter. En epidemikommission under Regionen, men ledet af politidirektøren sætter i gang.

I kommissionen sidder blandt andet en læge udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed. Herefter indkaldes beredskabsstaben ved politiet, som skal sætte beredskabsplanerne i gang.

Selvom teltlejren står på Forsvarets grund, er det stadig politiets lejr, og det er politibetjente, der står for bevogtningen.

Det gælder både for at sikre, at ingen internerede kan komme ud, at de ikke kan kommunikere med folk uden for lejren og for at sikre ro og orden inden for hegnet. Der bliver en adgangskontrol, som alle skal passere igennem.