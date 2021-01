Teatergruppe vinder også anden omgang om Medborgerhuset

: På tirsdagens møde i Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (økonomiudvalget) pegede et flertal af politikerne på, at det skal være professionel scenekunst - og ikke egnshus - i Medborgerhuset i Vordingborg. Dermed følger økonomiudvalget anbefalingen fra et flertal i Kultur, Idræt og Fritidsudvalget, der i sidste uge sagde ja til at give en gruppe kunstnere, der har dannet Teaterhus Vordingborg, nøglerne til det tomme kulturhus i kirkeskoven.

Med indstillingen om et teaterhus følger et protokollat, om at der skal være et møde mellem Kirkeskovens Egnshus, Teaterhus Vordingborg og Ungeforum for at finde ud af, hvordan fælles interesser kan proppes ind i Medborgerhuset. Det møde får opbakning fra Venstre.