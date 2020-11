Se billedserie Blandt de mange kostumer på loppemarkedet kunne man blandt andet finde H.C. Andersen-kostumet fra forestillingen 1864.

Teaterfolk sælger ud af minderne

Vordingborg - 30. november 2020 kl. 08:02 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

De kommende weekender står den på eventyrlige oplevelser på den gamle Magleby Centralskole, der i dag rummer Teater Møn.

I lørdags var der lokal premiere på en ny og mere voksen udgave af forestillingen Alice i Eventyrland. Forestillingen er en længere og mere uhyggelig udgave af den forestilling, som teatret havde premiere på i sommers.

I forbindelse med den nye teaterforestilling byder teaterfolkene også på blandt andet et loppemarked og et teselskab helt i Alices ånd.

Det er første gang, at teatret byder indenfor til loppemarked, men det bliver næppe den sidste gang.

- Vi vil gerne gøre meget ud af at lave kombinationer, så det ikke kun er teater, man kommer her for. Det kan for eksempel være mad og teater eller teater og loppemarked, forklarer Peter Kirk.

- Det giver en større helhedsoplevelse, og så er det forhåbentligt også med til at gøre tærsklen ind til teatersalen så lille som muligt. Det skal ikke være så farligt at gå i teatret. Teater er for os alle sammen, forklarer han.

På loppemarkedet kan man blandt andet finde kostumer og enkelte rekvisitter fra tidligere forestillinger. Primært fra forestillingen 1864, som teatret lavede tilbage i 2007.

- Det er mærkeligt at sælge ud af de ting. Det er at sige, at nu er det endegyldigt slut med at lave den forestilling. Det er hårdt, forklarer Tilde Knudsen og tilføjer, at det af samme grund kun er en brøkdel af deres gemmer, der nu kommer til salg.

- Langt de fleste af vores forestillinger turnerer vi stadig med. Vi har vel nok omkring 15 forestillinger på repertoiret, så de rekvisitter kan vi ikke skille os af med, forklarer hun.

Tilde Knudsen står selv på scenen i Alice i Eventyrland, så det bliver hurtigt nogle hektiske weekender for hende.

- Jeg skal stå på scenen klokken 15, men loppemarkedet her lukker først klokken 15, så jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal få det til at lykkes, men vi er kendt for at gøre mange ting på en gang og alligevel få det til at lykkes, forklarer hun.

Alice i Eventyrland spiller i de to kommende weekender, 5.-6. og 12.-13. december, alle dage klokken 15. Der er loppemarked i festsalen fra klokken 13 til 17 og teselskab efter forestilling.