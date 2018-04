Teaterelever vakte HC Andersen til live

- Det er dejligt at optræde for børn. Men det er også lidt af en prøvelse. De er meget ærlige og spontane, og der er kontant afregning. Man kan tydeligt mærke, om de de bliver grebet eller ej, forklarer højskoleelev Carla Zafirakos fra København.

- Vi har været her hele dagen og var her også sidste år. Det er godt at give sine børnebørn et kulturelt input. Og de unge er så søde til at tage sig af børnene på en helt fantastisk måde, fortæller farmor Lise Simonsen fra Vordingborg, der er med i Teaterforeningen Bøgestrømmen.