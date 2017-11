Taxa i Vordingborg får konkurrence

Et nyt taxiselskab er startet Vordingborg. Hovedkontoret skal ligge i Gåsetårnets by, men selskabet skal udvide geografisk fastslår direktør Jørgen Riis Pedersen, som næsten er på plads med alle detaljer i det ganske nye firma.

- Takket være nogle fremsynede mennesker på jeres rådhus, er der mulighed for at få nye licenser til taxier på prøve, inden taxiloven bliver ændret på landsplan fra 1. januar næste år. Det synes de investorer, som jeg har i ryggen, var en chance, der er for god til at lade gå fra sig, forklarer taxidirektøren, som allerede har de første syv chauffører på plads sammen med 10-11 biler.

- Vi er lige straks klar til at gå i luften med en hjemmeside samt en app, der skal gøre det muligt for vores kunder at booke en tur. Men ellers skal de altså også være velkommen til at give os et kald, siger Jørgen Riis Pedersen.