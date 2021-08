Se billedserie Store bunker af tang er blevet kørt sammen på Ore Strand. Når strømforholdene i vandet er til det, bliver tangen skubbet så langt ud som muligt, så den kan blive ført til havs. (Privatfoto)

Tang til gene

Vordingborg - 05. august 2021 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Der er efterhånden kommet en del tang på Ore Strand. Derfor har Vordingborg Kommune for nylig fået kørt tangen sammen i store bunker - men hvorfor nu, spørger en hyppig badegæst på stranden, der ikke synes det gavner badegæsterne.

Tang generer i perioder beboerne og brugerne af Ore Strand i Vordingborg. Nogle gange får tangen lov at ligge og rådne på stranden, hvilket kan lugtes langt væk. I øjeblikket er det dog ikke dét, der er problemet med tangen på Ore.

- En stor buldozer har kørt langs med stranden og skubbet tangen sammen i bunker, som dels ligger i vandet og på stranden. Dette forhindrer turisterne i at gå langs med stranden, mener Søren Damgaard, der selv bor på Ore og er daglig bruger af badestranden.

- Der hvor buldozeren har kørt, er der stadig en masse tang, og op er samtidig kommet en masse sten, fortsætter han og mener, at det gør det helt umuligt for turisterne at ligge og nyde sommeren på netop stranden.

- Det er også et underligt tidspunkt at gøre det på, nu hvor sommeren er ved at gå på held, siger han.

Fjerner tang efter behov Sydsjællands Tidende har spurgt Vordingborg Kommune, om hvorfor man har kørt tangen sammen netop nu - og hvorfor man har valgt at lade den ligge i både vandet og på stranden.

- Grunden til at vi rydder tang er, at mange borgere gerne vil have ryddet tang, forklarer Rasmus Scharling, naturmedarbejder i kommunen, og han oplyser at kommunen ikke har modtaget nogen klager fra borgerne angående tangen i år.

- Normalt bliver folk glade for at vi fjerner tangen, siger han.

Det er egentlig ikke Rasmus, der har med tangrydningen at gøre, men på grund af ferie, er det ham, der er nærmest til at fortælle om projektet.

Vordingborg kommune har indgået en aftale med en entreprenør om at holde Ore Strand (og en række andre andre kommunale strande) fri for tang.

- Tangen kommer løbende og så ligger den og lugter. Hvorfor har vi ikke fjernet den i juni? Det er jo ikke sikkert, der har været noget tang på det tidspunkt, siger Rasmus Scharling og forklarer, at entreprenøren kører tangen sammen i bunker og når strømforholdene er til det, skubber han tangen så langt ud i vandet som muligt, for at den kan blive ført til havs.

Rasmus Scharling erkender, at noget af tangen naturligvis komme ind igen og noget havner måske lidt længere nede ad stranden, men det er kommunens opfattelse, at det meste føres til havs igen.

At fjerne tang på strandene er en løbende proces, og i kommunen holder man i badesæsonen (fra maj til september) øje med, hvor meget, der kommer ind og vurderer løbende, hvornår, det skal fjernes.

- Det varierer fra år til år. Mit indtryk er, at i år ikke er et tangår, siger Rasmus Scharling, der godt synes at der må ligge noget tang på strandene.