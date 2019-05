Se billedserie Det var et velbesøgt arrangement, da Skolen for Livet officielt lod sig indvie i weekenden. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Tak for at tro på drømmen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tak for at tro på drømmen

Vordingborg - 06. maj 2019 kl. 04:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var næsten ingen ende på taksigelserne, da Skolen for Livet lørdag holdt den officielle indvielse af den nye halmskole på Kostervej i udkanten af Lendemarke.

Der var tak til bygherren, til skolens bestyrelse, til lærerne og eleverne, til skoleledelsen, til håndværkerne - alt sammen på kryds og tværs, så ikke et øje var tørt, da talerne var overstået.

Men det var sandt at sige også et smukt byggeri, der blev indviet - og da det er Danmarks første og foreløbig eneste halmskole bygget i gennemført bæredygtige materialer og med et øje for miljøet i alle kroge, var den gensidige taknemmelighed nok også på sin plads.

Det er Krista og Steffen Steffensens familiefond, Liselund Fontænen, der har finansieret byggeriet af det nye byggeri, og på vegne af fonden sagde Krista Steffensen således tak for hele oplevelsen med at have været en del af processen.

- Skolen for Livets logo dukkede første gang op på min computerskærm for fire år siden, da Tina (Corneliussen, fra Skolen for Livet, red.) skrev på Facebook. Steffen og jeg inviterede så til et møde, hvor vi kunne høre mere om visionerne og tankerne bag skolen, og vi var på krogen med det samme, sagde hun blandt andet, og fortsatte:

- Det har ført til et fantastisk samarbejde og et spændende projekt, som vi i dag kan se resultatet af. På et år har vi skabt et banebrydende og nytænkende skolebyggeri, som på alle måder tager hensyn til miljøet. Det har været en fornøjelse af følge projektet tæt, at være med på rejsen - og få lov at betale regningerne, sagde hun med et vist glimt i øjet.

Tina Corneliussen kvitterede på skoleledelsens vegne:

- Man skal være varsom med at ønske, det kan være, det går i opfyldelse. Det er lidt det samme med drømme, hvis man tror på dem, men alle her vil gerne sige jer tak, fordi I tror på store drømme, sagde hun, inden Steffensen-parret fik overrakt en kurv med breve skrevet af skolens børn, som derved også fik lejlighed til at sige tak.