Damefrokosten lørdag eftermiddag er altid udsolgt. Fotoet er fra 2017.Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Tæt på udsolgt til årets kræmmermarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tæt på udsolgt til årets kræmmermarked

Vordingborg - 22. maj 2018 kl. 18:25 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

8-10.000 mennesker meldte Ankers Tivoli om til sidste års udgave af kræmmermarkedet i Stege. Og allerede nu ser det ud til, at det tal kan blive overgået 15.-17. juni- forudsat at vejret holder, skriver Sjællandske.

- Der er ikke helt udsolgt af stadepladser, men det er tæt på. Ud af 152 stadepladser, har vi 8-10 stykker tilbage, oplyser Kræmmermarkedets formand Leif Rasmussen.

Det betyder dog ikke, at der kommer 152 kræmmere, når det hele er solgt.

- Nej, for mange køber både to og tre stadepladser, så der kommer i alt ca. 50 kræmmere, mener Leif Rasmussen, som også er formand for Møn Fodboldklub, der står for kræmmermarkedet hvert år. En stadeplads koster 700 kr. inklusive strøm.

- Det er 33. gang, kræmmermarkedet kører. Ankers Tivoli har været her hvert år og de var her endda et par år forinden, siger han.

Formanden lover, at den populære damefrokost vil blive gentaget. Her er kun adgang for hunkønsvæsener - med mindre man serverer eller spiller musik, forstås.

- Der kommer 275 damer, og det koster 295 kr. at være med. Men så er der også øl og vin ad libitum, lover Leif Rasmussen.

Ligesom sidste år er Dennis Kølle DJ, og senere spiller bandet »Danske Hits«.

I år bliver der ingen pause mellem damefrokosten og aftenens fest, hvor mænd også er velkomne, og der er gratis adgang.

- Vi kunne se, at folk gik døde i den time, så i år går damefrokosten lige over i festen, siger Leif Rasmussen.

Men derved stopper det ikke. Lørdag aften spiller også »Fat Rock« og »Bro«, og aftenen slutter med »Duracella og de vilde kaniner«.

Det er alt sammen lørdag, men allerede fredag aften er der musik.

»Mika & Tobias« spiller, og Dennis Kølle slår sig også løs fredag aften. I et andet telt er det »DJ Brian«. Endelig står der »Asking« på programmet, og til sidst er det Peter & de andre kopier«.

Rasmus Nøhr underholder

Om søndagen er al musikken om eftermiddagen, for kræmmermarkedet slutter kl. 18.

Først er det »Lars Love Louise«, og bagefter er det populære »Rasmus Nøhrs tur«. Lars Love Louise får lov at slutte af.

Der er altså al mulig grund til at komme, hvis man kan lide fest og farver. Måske kan man ligefrem gøre en god handel ved en af de mange stader. Eller få sig en politisk snak.

- Sidste år kom flere politiske partier, men der var der jo også kommunalvalg. I år har DF og S meldt deres ankomst, siger Leif Rasmussen til Sjællandske.