»TV-kendisser« overraskede på Solhøj

De imponerede dommer og Infernal-forsanger Lina Rafn, da de for to år siden stillede op med deres hit »Når jeg fisker« i DR's musikunderholdningsprogram »Live«.

- Vi gør det for at skabe lidt liv i byen. Danmark har været lukket ned så længe, og plejehjemsbeboerne er stadig udsatte og må kun få besøg i et telt efter aftale. De trænger til lidt musik, lød det fra arrangør Annette Andersen.