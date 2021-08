De seneste tal for jobudviklingen i Vordingborg Kommune giver anledning til optimisme, vurderer direktør Bolette Christensen, Vordingborg Erhverv. Billedet her er taget i forbindelse med uddelingen af erhvervsprisen 2020. Foto: Michael Thønnings

Syv ud af ti nye job i de sidste fem år er private

Vordingborg - 20. august 2021

I løbet af de sidste fem år er der skabt 1.004 nye job i Vordingborg Kommune.

Det viser en sammenligning af hvor mange job der var i første kvartal 2021 i forhold til første kvartal 2016.

Det er en stigning på syv procent.

Tallet er det samlede antal nye job i den offentlige og private sektor.

Analysen viser samtidigt at syv ud af ti nye job er skabt i private virksomheder de seneste fem år, fortæller Vordingborg Erhverv.

Tallene stammer fra en særkørsel fra Danmarks Statistik, som Center for Vækstanalyse under Erhvervshus Sjælland har stillet til rådighed for Vordingborg Erhverv.

Bedre end gennemsnittet - Normalt er antallet af job lavest i første kvartal på grund af sæsonudsving, men der har gennem de seneste fem år været en klar tendens til at antallet af job i 1. kvartal er stigende. Det viser, at arbejdsmarkedet er blevet mere stabilt, mindre præget af sæsonudsving og flere fuldtidsjob. konkluderer Vordingborg Erhverv.

En sammenligning af jobudviklingen i Vordingborg Kommune i forhold til Region Sjælland viser, at Vordingborg Kommune har klaret sig bedre og skabt flere job, idet væksten i antal job på regionalt plan fra første kvartal 2016 til samme kvartal 2021 var på seks procent.

På trods af corona Ved udgangen af 2020 var der 9.356 job i de private virksomheder i Vordingborg kommune.

Sammenlignet med 2019, hvor antallet af job var 9.279 er der på trods af Coronakrisen skabt 77 flere job i løbet af 2020.

I første kvartal 2021 var der 8.915 job i den private sektor. Det er 691 job flere end for 5 år siden i første kvartal 2016, hvor der var 8.224 private job.

Vækst i byggebranchen Det er bygge- og anlægsvirksomhederne, der står for den største vækst i at skabe nye job. På fem år er antallet af job i bygge- og anlægsvirksomhederne steget fra 992 job i første kvartal 2016 til 1680 i 1.kvartal 2021.

Det er 688 nye job og det svarer til en vækst på hele 70 procent i løbet af fem år.

Fordelt på brancher er der i Vordingborg Kommune netto skabt 266 nye job indenfor bygge- og anlægsbranchen fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Det er en vækst på 18,8 procent på 12 måneder.

Kommunikation, ejendomshandel, udlejning og landbrug har også haft en positiv netto jobskabelse i løbet af det seneste år.

Til gengæld er der tabt 114 job indenfor handel, transport, hoteller og restauranter og 105 job indenfor kultur og fritid i forhold til første kvatal sidste år.

Tab i turisme og kultur Generelt svarer udviklingen til tendensen i hele Region Sjælland under corona-krisen.

Dog er den i Vordingborg mere markant en den gennemsnitlige i regionen.

Netto-jobskabelsen indenfor bygge- og anlæg i Vordingborg Kommune svarer til 18,8 procent. Det tilsvarende tale for regionen som helhed er 8,1.

Procentvis er netto job-tabene indenfor handel, transport, hoteller og restauranter samt kultur og fritid i Vordingborg Kommune på henholdsvis 3,7 og 17,9 procent.

På regionalt plan er job-tabet på kultur- og fritidsområdet 12,9 procent.

Positiv erhvervsdirektør - Jobvæksten går den rigtige vej. Virksomhederne i Vordingborg kommune har gennem de seneste fem år klaret sig godt, og de har samlet set været gode til at vækste og skabe nye job. Væksten ser ud til at fortsætte her i 2021, og det lover godt, fastslår direktør Bolette Christensen, Vordingborg Erhverv.

Hun vurderer, at analysen giver anledning til klar optimisme.

- Og det gælder om at holde fast i at det kan lade sig gøre at skabe positiv udvikling i Vordingborg Kommunes erhvervsliv.

Ikke så slemt som frygtet - Coronakrisen har ramt virksomhederne i Vordingborg, men ikke så slemt som man kunne have frygtet. På trods af et netto jobtab i 2020, var aktiviteten i den private sektor i Vordingborg kommune større i første kvartal 2021 end den var i første kvartal 2020. Det skyldes, at en stor del af jobtabet var deltidsjob, mens mange af de nye job er fuldtidsjob, lyder det fra Bolette Christensen.

- Kommunens bygge- og anlægsvirksomheder klarer sig utroligt godt, og den har haft en kolossal vækst i de seneste fem år - hvor der er skabt mere end 70 procent nye job. Udviklingen i 2020 var helt vild, hvor der er skabt knapt 19 procent flere nye job. Det betyder, desværre også at branchen oplever besvær med at finde nok kvalificeret arbejdskraft.

- Serviceerhvervene indenfor turisme, hoteller og restauranter har været igennem en udfordrende tid, men mange er kommet stærkt igen denne sommer, hvor flere virksomheder ligefrem har oplevet personalemangel. Hvor stærkt denne branche er kommet igen ved vi ikke eksakt endnu, da data fra andet og tredje kvartal endnu ikke foreligger, konstaterer erhvervsdirektøren.