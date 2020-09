Syrer udvist for vold pistol og afpresning

Dommen lød på et års fængsel, men det var ikke det værste for ham. Han blev nemlig udvist til Syrien, hvor der sandsynligvis venter en indlemmelse i Assads hær.

Det skete f.eks. i starten af året, da han narrede en person til at tro, at han kunne sælge ham en rigtig pistol. Køberen gav ham 8.000 kr., men pistolen materialiserede sig aldrig. Heller ikke efter, at syreren ved Vordingborg Station truede køberen til at aflevere først 8.000 kr. ekstra og efterfølgende 1.000 kr.

Men det blev ikke ved trusler om vold. For to år siden skubbede han en kvinde omkuld på Rygvænget, Kornbakken i Næstved. Derefter sparkede han hende flere gange i hovedet, mens hun lå ned.

13. marts i år truede han med kniven en person til at hæve penge til sig på Banegårdspladsen i Nykøbing Falster. Det mislykkedes dog, da der kom andre mennesker til stede. Et par uger senere blev han opsnappet af politiet, som konfiskerede hans kniv.

Der var 16 forhold i alt, og de omfatter også indbrud i huse, et tyveri og en overtrædelse af ordensbekendtgørelse. I april 2018 blev han snuppet i at køre uden billet i toget. Ved Vordingborg Station udfyldte han formularen til en togafgift, men da han gav kuglepennen tilbage til kontrolløren, sagde han: »Tør du godt tage den? Jeg har corona«. Det er strafbart. Foruden fængselsstraffen og udvisningen blev den dømte også frakendt førerretten til bil i tre år.

Det skyldes, at han stjal en Toyota Yaris, der tilhørte et bosted i Næstved sammen med en anden for 2 1/2 år siden. I temmelig fuld tilstand bankede han ind i et et lyssignal i krydset Vordingborgvej/Gallemarksvej i Næstved.