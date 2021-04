Synergien kan for alvor mærkes

Se billedserie Brian Henriksen lejer nu et tilstødende lokale til Fairmægler og kan således have sine to virksomheder umiddelbart ved siden af hinanden. Foto: Mille Holst

Vordingborg - 26. april 2021 kl. 08:02 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

For fem år siden forlod Brian Henriksen Pribohuset og etablerede i stedet firmaet Bolig & Energivejledning. For halvandet år siden overtog han desuden ejendomsmæglervirksomheden Fairmægler, og i dag begynder han for alvor at kunne mærke den gavnlige effekt af at have virksomhederne knyttet tæt sammen.

Siden 1. april har han desuden kunnet leje et tilstødende lokale til fairmæglerbutikken i Vordingborg, hvor Bolig & Energivejledning nu har til huse. Her er separat indgang, men lokalet er også forbundet med ejendomsmægleren via en dør.

- Det er to forskellige firmaer, men vi arbejder meget tæt sammen, siger Brian Henriksen, der selv er tømrer og energivejleder.

- Jeg har ansat ejendomsmæglere; mit fokus er rådgivning, siger han.

Qua sin uddannelse kan Brian Henriksen vurdere og svare på spørgsmål om for eksempel en knækket tagplade, råd i vinduesrammer og så videre.

- Jeg laver ikke hustjek på de huse, vi selv har til salg, men jeg er forpligtet til at fortælle, hvis jeg kan se, der er noget galt, fortsætter han og erkender, at det samtidig betyder at der er huse, han aldrig får til salg.

Han mener dog ikke, man som sælger skal være bange for at et hus' eventuelle mangler kommer frem i lyset.

- Det er vigtigt for mig, at folk ikke tror, de har købt noget, og så viser det sig at være noget helt andet, siger han.

- Når jeg fremviser en bolig har jeg ikke boligrådgivningskasketten på, men jeg er ærlig. Er der noget, der er galt, siger jeg det, siger Brian Henriksen, der dog påpeger, at det ikke er ensbetydende med at sælger skal udbedre manglerne.

- Hellere sælge et halvrenoveret hus fremfor et nyrenoveret hus, hvor farven på fliserne ikke falder i købers smag, siger han.

Synergien giver tryghed Skiftet fra Pribohuset til Bolig & Energivejledning skete for at komme væk fra det fysisk hårde arbejde som tømrer, men Brian Henriksen har alligevel ikke kunnet slippe sit gamle fag helt.

- Det var meningen, jeg skulle væk fra tømrerarbejdet, men når jeg kommer ud og ser på noget, så spørger folk, om ikke jeg kan lave det for dem, siger Brian Henriksen, der derfor i dag har ansat fire tømrere i sin virksomhed. Den del af virksomheden vil han dog helst ikke udvide yderligere.

- Vi skal ikke være større. Det, jeg brænder for, er rådgivningen, slår han fast og fortæller, at han derfor gerne svarer på bygge- og energispørgsmål, når han fremviser en bolig for køber.

- Vi ved, hvilke spørgsmål, vi vil blive mødt med af potentielle købere, siger Brian Henriksen.

I kraft af sine kompetencer er han ligeledes i stand til at give kunderne en ide om, hvor længe en given ting kan holde og også i hvilket prisleje en eventuel udbedring vil ligge. Det kan dels være med udgangspunkt i mangler, man tydeligt kan se i et hus, dels med udgangspunkt i husets tilstandsrapport.

- Når folk spørger, får de min håndværksmæssige vurdering, siger han og mener, at det giver både sælger og køber en tryghed.

Opgør med koncept Da Brian Henriksen overtog Fairmægler, overtog han også et særligt abonnementskoncept. Det har han nu skrottet.

- Konceptet her var at det var pissebilligt - og vi solgte mange huse. Jeg vil hellere sælge færre og til en bedre pris, siger Brian Henriksen, der i dag fastsætter en pris i dialog med kunden.

- De skal ikke vælge os, fordi vi er de billigste. De skal vælge os, fordi de mener, vi kan sælge ejendommen, siger han.