Svømmehalsjubilæum i en lille sluttet kreds

Vordingborg - 22. august 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg

Det var en relativ afdæmpet affære, da Møn Svømmehal fredag inviterede til fødselsdagfest i anledning af hallens 40 års jubilæum. På grund af coronarestriktionerne var hallen naturligvis afskåret fra at gøre det helt store ud af dagen, og derfor var det en lille, sluttet kreds på godt 20 personer, der mødte op - og råbte hurra for svømmehallen på borgmester Mikael Smeds opfordring.

Jubilæet kommer dog ikke til at gå alle andre næsen forbi, for det vil blive markeret resten af måneden med særlige rabatter i både svømmehallen og caféen - og mon ikke der også bliver en lidt større festlighed, når samfundsforholdene tillader det.

- Hun bliver nok ikke ked af det, hvis vi holder en stor fest næste år, hende den 40-årige, sagde halleder Inge-Vibeke Boysen ved receptionen fredag.

Til den tid vil der da også være endnu større grund til at feste, for da fylder Mønshallen 40 år og Flexhallen 20 år.

Men i går handlede det altså om svømmehallen, som kom til verden i 1970 efter en massiv lokal indsats for at rejse penge til projektet. Det lykkedes med hjælp fra både private borgere og fra foreninger som eksempelvis Lions, og det er i det hele taget kendetegnende for Møn, mente Mickael Smed, da han holdt sin tale.

- Her på Møn tager man fat, når der er noget, man synes, der er brug for at tage fat i. Når nogle mennesker synes, der mangler noget på Møn, så samles man i grupper og gør noget ved det, sagde han.

På Møn var det så en svømmehal, der manglede dengang - ikke mindst så øens børn, omgivet af vand som de var og er, under sikre forhold kunne lære at svømme. Det er der stadig brug for, og derfor er det også vigtigt, at svømmehallen bliver holdt ved lige, så den kan bestå mange år endnu.

Det er en opgave, som Mønshallerne og Møn Svømmehal allerede er godt i gang med, og i de senere år er der løbende foretaget forbedringer - som udskiftning af bænke i omklædningsrummene, opdaterede baderum, bedre skiltning, nye farver og nyt lydanlæg.

Der ligger dog stadig en stribe opgaver og venter forude, fortalte bademester Morten Jensen, da han viste rundt i svømmehallen. Der skal blandt andet skiftes fliser i omklædningsrummene, og der skal gennemføres en række tekniske reparationer af bassinerne.

Det hele skal spille sammen med de øvrige planer, der findes for Mønshallerne og Svømmehallen, heriblandt udvidelse med et »kunstbaderum«, hvor man omgivet af kunst kan slappe af i et bassin, et balancerum og en udendørs bypark.

Det bliver ikke billigt, men Mikael Smed undlod da heller ikke at gøre opmærksom på, at Vordingborg Kommune fra 2020 hævede sit tilskud til hallen med godt 400.000 kroner - hvilket han håber vil give mere luft i økonomien.

- Så håber vi, I kan tænke nogle flere store tanker, sagde han.