Se billedserie Den gamle svømmehal har udvendigt fået lov at forfalde. Man har ikke ville sætte bygningen i stand, før man havde klarhed over, hvad den skulle bruges til. Nu ser det dog ud til, at den kan ende med at blive revet ned. Foto: Lars Christensen

Svømmehal fredes - for nu

Vordingborg - 22. maj 2020 kl. 05:42 Af Lars Christensen

Planerne for en nedrivning af den gamle svømmehal i Vordingborg er foreløbigt skudt til hjørnet.

Iselinge Svømmehal har stået tom siden åbningen af Vandhuset i DGI-Huset tilbage i 2018.

På det seneste møde i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati var der lagt op til, at svømmehallen skulle jævnes med jorden, så der kan indrettes en grusparkeringsplads i forbindelse med skolen og Iselingehallen.

På mødet valgte politikerne dog at trække i håndbremsen, og dermed er der foreløbigt sat en prop i planerne for nedrivningen.

Forvaltningen havde ellers foreslået at få sat skub i nedrivningen som en del af kommunens indsats for at hjælpe det lokale erhvervsliv gennem coronakrisen. Her er man aktuelt i gang med at fremrykke en række lokale bygge- og anlægsprojekter, så lokale håndværkere kan byde ind på projekterne.

Men i forhold til svømmehallen er det nødvendigt at undersøge mulighederne en ekstra gang, forklarer borgmester Mikael Smed (S).

- Vi vil have afdækket, hvad potentialet er i at bruge den til andre ting. Hvad behovet kunne være og hvad det koster at skulle bruge den til noget andet, forklarer borgmesteren.

- Det er værd at undersøge en ekstra gang, så vi er sikre på, at det ikke er en fejl at rive den ned, tilføjer borgmesteren.

Kommunen forventer, at det vil koste knap 2,8 millioner at få revet svømmehallen ned.

Det er kun selve den høje bassinbygning, som man vil rive ned. Omklædningsrummene og de andre faciliteter i forlængelse af den gamle svømmehal skal fortsat stå og vil blive tænkt sammen med Iselingehallen, som ligger i den anden halvdel af bygningen.