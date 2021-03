Se billedserie Svineproducent Peder Andersen deler vandene på Jugnshoved. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Svinebonde skaber frygt med ansøgning om ny gylletank Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Svinebonde skaber frygt med ansøgning om ny gylletank

Vordingborg - 24. marts 2021 kl. 05:34 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

En ny krig er brudt ud på Jungshoved. Og endnu en gang er det den lokale svineproducent Peder Andersen fra Lynggården mod naboerne og den lokale miljøgruppe, der ryger i totterne på hinanden.

Denne gang drejer det sig om en ny gylletank på 3700 kubikmeter, som Peder Andersen har søgt kommunen om at få lov til at bygge på sin grund på Mislehøjvej 21.

- Det er ikke fedt med en gyllebeholder, som lugter, og som skaber vildt meget trafik. Mislehøjvej er smal vej. To biler kan ikke mødes, siger Ilse Hein, der er formand for Jungshoved Miljøgruppe.

Her har man i øjeblikket en sag kørende mod Peder Andersen i Miljø- og Fødevareklagenævnet om kommunens miljøgodkendelse af Lynggårdens voksende biogas-afdeling.

- Han bliver ved med at knopskyde, nu med gylletanken. Hvad bliver det næste, spørger Ilse Hein.

Hun fortsætter:

- Vi har ikke noget imod, at der bliver spredt gylle ud på markerne, men Peder Andersen driver industri og ikke landbrug.

Uden om byen

Peder Andersen opbevarer en del af sin gylle i lejede tanke rundtomkring. Men nogle af dem er energiproducenten Nature Energy, der som bekendt er i gang med at bygge et stort biogasanlæg ved Køng Mose, på vej til at lægge beslag på.

- De har en større pengepung, end jeg har, og så skal jeg sørge for en anden opbevaring, lyder det fra Peder Andersen, der vil bruge gyllen i en eventuel ny tank til sine marker i Mern og Kindvig.

Peder Andersen afviser, at han er i gang med at udvide sin virksomhed, der beskæftiger 22 medarbejdere.

- Jeg trækker noget gylle hjem, som jeg har lejet tanke til ude i byen, siger Peder Andersen.

Han påpeger, at selve Jungshoved by ikke bliver påvirket af lastbiler til og fra gylletanken på Mislehøjvej. Her kan lastbiler køre ad Hovvejen og ud til den store landevej.

Det bliver til mere end 100 transporter mindre gennem byen om året, siger Peder Andersen.

Han oplyser endvidere, at han ikke har planer om flere gylletanke på Mislehøjvej, og at områdets beboere ikke behøver at være bange for lugten fra en ny svinefarm.

- Man har fantasi til meget på Jungshoved, lyder det.

Fristen for indsigelser fra de nærmeste naboer udløber 27. marts. Derefter skal gylletanken til politisk behandling.