Se billedserie Martin Larsen og Jacob Svendsen vandt over Vordingborg Kommune og kan inkassere 300.000 kroner hver. Samtidig har de fået oprejsning. Foto: Claus Vilhelmsen

Svigtede Mern-drenge koster kommunen dyrt

Vordingborg - 24. maj 2019

De to tidligere plejebørn Martin Laursen og Jacob Svendsen har vundet over Vordingborg Kommune i den såkaldte Mernsag.

Dommen lyder på, at de hver får 300.000 kr. i erstatning, og kommunen skal betale 208.000 kr. i sagsomkostninger - penge som går ind i statskassen, oplyser advokatfuldmægtig Kristian Holt fra Ehmer Pramming Advokater til Sjællandske.

Kommunen er dømt for at have brudt Børnekonventionen og FN's Menneskerettighedskonvention. Vordingborg Kommune blev stævnet i 2017 for at have misligholdt sit tilsyn med plejefamilien, og det koster nu kommunen i alt 808.000 kr. på et tidspunkt, hvor kommunen har et sparekatalog, der involverer omkring 50 millioner kr.

Sjællandske har spurgt borgmester og formand for kommunens økonomiudvalg Mikael Smed (S) om, hvad det betyder for kommunens sparebestræbelser.

- Vi kan ikke undgå at betale de 808.000 kr. De skal bare betales. Men det er et engangsbeløb, og derfor vil det ikke betyde noget for driftsbudgettet, siger borgmesteren.

Men afgørelsen på sagen kan åbne op for nye sager, der koster kommunen penge. Mads Krøger Pramming, de tidligere plejebørns advokat kan ikke udelukke, at der kan komme nye sager. Der var ni plejebørn i alt, som alle er blevet mishandlet.

- Vi har haft kontakt til tre-fire andre af de tidligere børn, som gerne ville kobles på sagen, men det var for sent. Deres sager er bestemt ikke blevet ringere af afgørelsen, og hvis de beder om, at jeg skriver til Vordingborg Kommune for at få erstatning, må det være svært for kommunen at komme til en anden vurdering, siger Mads Krøger Pramming til Sjællandske.

Han tager dog det forbehold, at kommunen måske ikke har set advarsler fra de allertidligste plejebørn, og derfor kan det være svært at gøre den ansvarlig for vanrøgt.

Borgmester Mikael Smed ærgrer sig over, at det er foregået, men undrer sig over, at dommen falder ud til den side, fordi Lolland (tidligere Højreby) Kommune anbragte børnene. Han mener, dommen åbner op for, at de anbringende kommuner også kan stævnes. Men det afviser Mads Krøger Pramming.

- Vi vil ikke kunne føre en sag mod Lolland Kommune. Vordingborg Kommune er blevet dømt for ikke at have overholdt Menneskerettighedskonventionen, og man kan ikke dømme et land for det to gange, siger han.

Når Vordingborg Kommune er blevet dømt for at have misligholdt sit ansvar, lægger den sig oven på andre domme, som er blevet givet i nyere tid.

Tidligere er der givet erstatning til tre søstre i Slagelse Kommune, der var den første sag af den principielle karakter i Danmark, hvor landsretten slog fast, at kommunen havde forsømt sin pligt til at gribe ind.

I den oprindelige sag mod plejeforældrene i Mern blev et plejefamiliepar i 2012 idømt to og to et halv års fængsel for vanrøgt af i alt ni plejebørn gennem to årtier. Retten afgjorde, at parret har udøvet simpel og grov vold, indespærring og nedværdigende behandling af flere af deres plejebørn. Domme som i 2013 blev stadfæstet af Landsretten. Dengang fik Martin Larsen 30.000 kr. og Jacob Svendsen 10.000 kr. i erstatning.

I tidligere sager har en kommune indgået forlig med børnene, som det blandt andet skete i Rebildsagen, hvor hvert af de ti børn fik 450.000 kr. i forliget.

Vordingborg Kommune har fire uger til at beslutte, om sagen skal ankes til Højesteret, men kun 14 dage, hvis ikke kommunen vil betale pengene.

Kommunens advokat ved ikke, hvad udfaldet bliver.

Direktør for Børn og Kultur Jakob Thune kan heller ikke svare på det endnu.

Siden Mernsagen er reglerne for tilsyn med plejefamilier og bosteder blevet strammet.

- I dag er der et uafhængigt tilsyn, som tager ud på stederne. Og vi har også et beredskab, der tager affære inden for 24 timer, siger direktør for Børn og Unge i Vordingborg Kommune Jakob Thune.

Socialtilsynet kom til i 2014, og det er en af de ting, som specialkonsulent i Børns Vilkår Nadia Christensen glæder sig over. Hun har ammen andre ansatte i Børns Vilkår hjulet børnene under hele processen.

- Men det betyder ikke, at kommunerne er ansvarsfri. Kommunerne har stadig ansvaret for at godkende plejefamilierne og føre tilsyn med dem.

Hun er virkelig glad på børnenes vegne og håber, at opmærksomheden på de her sager når helt ud i den yderste afkrog.

