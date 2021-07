Regionsrådsformand Heino Knudsen åbnede nærklinikken i maj, men det har siden vist sig vanskeligt at finde en fast læge til klinikken. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Svært at skaffe fast læge til regionens nærklinik i Stege

Vordingborg - 14. juli 2021 kl. 19:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Den nye nærklinik på Sundhedscenter Møn i Stege har ikke fået den allerbedste start.

Klinikken, der åbnede 3. maj som en del af Region Sjællands nære sundhedstilbud, har nu midlertidigt lukket for tilgang af nye patienter, selvom planen egentlig var, at klinikken til hver en tid skulle kunne tilpasses den påkrævede tilgang, og regionen leder med lys og lygte efter en fast læge.

Den først ansatte lægevikar sagde nemlig op efter få uger, og nu kører klinikken i stedet med skiftende vikarer.

- Den første lægevikar stoppede 1. juni, og nu har vi så andre vikarer på henover sommeren, mens vi forsøger at rekruttere en fast læge. Der er fire forskellige vikarer, der dækker klinikken, og nogle gange er der flere af dem på vagt på samme tid, forklarer Tina Haar, funktionschef i Region Sjælland.

Regionens nærklinikker har, udover læger, også sygeplejersker ansat, og her har der ifølge Tina Haar ikke været tale om udskiftning på klinikken i Stege, hvor patienterne altså fortsat i et vist omgang møder de samme personer fra gang til gang. Men målet om at bruge klinikken som en indgang for nye læger, der derefter gerne skulle få lyst til at slå sig ned i området som fast praktiserende læge enten på klinikken på Sundhedscentret eller i egen praksis har altså et stykke vej igen.

Det er ellers et af formålene med nærklinikkerne, som der der efter åbningen af klinikken i Stege findes tre af i regionen. De to andre ligger i Kalundborg og Nakskov, men det er også planen, at der med tiden skal oprettes i andre af de kommuner i regionen, hvor lægemanglen er størst.

At der blev oprettet en nærklinik i Stege faldt sammen med, at tidligere praktiserende læge E. Olafsson gik på pension, hvorefter hans patienter ikke havde andre muligheder lokalt end at søge til Nordic Medicare.

Det gjorde valgmulighederne for snævre, vurderede regionen, som derefter valgte Stege som lokation for den næste nærklinik.

E. Olafssons patienter er siden i højt tal strømmet til den nye klinik, som ifølge Tina Haar har lidt over 1800 patienter tilknyttet.

- Det er det niveau vi havde haft forventning om, men vi har ikke sat en normering for, hvor mange patienter der kan være. Nærklinikkerne er en mulighed for os til at afprøve nogle forløb, så det er ikke vores mål at have en bagkant, hvor vi siger, at nu lukker vi for tilgang, siger hun.

Tanken er i stedet, at klinikken skal kunne justere op på antal læger - eller for dens sags skyld ned - afhængigt af behovet, så ingen patienter går forgæves.

Det vil nye patienter dog komme til lige nu, men det er en midlertidig situation, og Tina Haar understreger også, at ingen af de patienter, der allerede nu er tilknyttet klinikken, kommer til at stå uden lægedækning.

- Da den første læge sagde op, lukkede vi for tilgang. Vi skulle lige se situationen an, men det er meningen, at der skal åbnes for tilgang igen så hurtigt som muligt, siger hun.

- Vores håb er, at vi kan få rekrutteret en fast læge, men det er en proces, der ikke sker fra den ene dag til den anden. Lige nu er det en udfordring med sommeren, men vi håber på snart at have fast lægedækning, fortsætter hun.