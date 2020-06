Der er en eksisterende badebro ved Badevej på Ore Strand ikke langt væk fra det sted, hvor en privatperson ønsker at opføre en ny bro. En bro han nu har fået afslag på at opføre. Foto: Claus Vilhelmsen

Sværere at få tilladelse til at opføre en bådebro

Vordingborg - 15. juni 2020 kl. 06:30 Af Claus Vilhelmsen

En privatperson ved Ore Strand, der har ansøgt Vordingborg Kommune om at opføre en bådebro på det kommunale areal fra stranden ud i vandet, har fået afslag.

Ansøgningen gav ligefrem forvaltningen anledning til at diskutere principperne for at give den slags tilladelser og efterfølgende anbefale politikerne i Udvalget for Klima og Miljø, at praksis ændres.

Og sådan blev det. Udvalget har vedtaget, at der ikke længere som udgangspunkt givers tilladelse til enkeltpersoner til broer på kommunale arealer.

Der kan derimod gives tilladelse, hvis der står en forening eller et lav bag, som vil være ansvarlig for broens drift. Foreningen skal have vedtægter, der indeholder bestemmelser om betaling for og varetagelse af drift og vedligeholdelse.

I tilfældet fra Ore Strand kom det også på tværs, at der er to badebroer lige i nærheden.

Men kan en grundejer så flikke en bådebro sammen ud for sit private areal og privatisere brugen? Her er svaret også nej.

»Broens placering skal komme flest til gavn, det vil sige, at det skal være et sted, hvor der efter en administrationens konkrete vurdering er behov for en bade- eller bådebro«, skriver forvaltningen i det oplæg, som politikerne har vedtaget.

Herudover skal broen være offentlig tilgængelig uden betaling. Med andre ord: Alle skal kunne benytte badebroen.

Men selv hvis disse betingelser er opfyldt, er der også nogle fysiske begrænsninger.

Bade- og bådebroen må ikke virke for dominerende i landskabet, og den må ikke kunne ses på store afstande.

Broen skal give mulighed for at kunne nå ud over et sten- eller tangbælte og komme ud til en rimelig badedybde. Men en bro kan maksimum være 50 meter lang og halvanden meter bred. Den må nemlig ikke virke for dominerende i landskabet.

En tilladelse vil også være afhængig af antallet af forventede brugere.

Forvaltningen understreger, at der er tale om principper og vilkår, der vil være gældende som udgangspunkt for sagsbehandlingen, men som kan fraviges, idet alle sager skal behandles efter en konkret og individuel vurdering. Ved væsentlige fravigelser vil administrationen forelægge den konkrete sag til politisk behandling.