Supersproglige kom på glatis

Vordingborg - 11. oktober 2021 kl. 06:59

Der blev leget gæt og grimasser på spansk med og uden lyd, da to sprognørder fra Københavns Universitet besøgte 2.Z og 2.C på Vordingborg Gymnasium & HF. Hovedparten af eleverne er supersproglige og har derfor både engelsk, spansk og enten tysk eller fransk.

- Det er næsten som at blive sat i en situation i Spanien, hvor man skal kunne kommunikere. Det er hyggeligt at få genopfrisket nogle spanske ord. Vi læser mere i timerne - det er ikke så mundtligt, siger Sofie Egevang Kjær, mens Mads Walther Jensen godt kan lide pointen om, at man kan gøre sig forståelig næsten uden ord.

Han drømmer om at læse historie og enten fransk eller arabisk på universitet og har derfor studeret fransk på Duolingo - et gratis websted til læring af sprog.

Sofie Egevang Kjær vil gerne på universitet og læse spansk og fransk eller græsk, og desuden har hendes familie sommerhus i Grækenland, hvor hun har en veninde. Derfor har hun studeret græsk på Duolingo.

Gruppens sidste medlem, Lucas Løv Maksymow, har lært sig japansk på Duolingo, når nu man ikke længere kan tage japansk på gymnasiet i Vordingborg. Han overvejer at læse japansk eller kinesisk på universitetet.

Benhård kompetence Besøget var arrangeret af Nationalt Center for Fremmedsprog som en del af kampagnen FremMedSprog2021.

Formålet var at give de unge følelsen af at kunne kommunikere på spansk, uden at det behøver at være helt perfekt.

- Grundtanken er, at man ikke behøver at være flydende på et sprog for at kunne bruge det og have værdi af det. Man skal ikke være nervøs for at fejle. Sprog er en færdighed som alt andet, og man kan ikke blive dygtig til sprog uden at træne det, fortæller 23-årige Jonas Elnegaard, der læser matematik og spansk på KU.

Han kalder det en misforståelse at opfatte sprog som et blødt fag. Det er en benhård kompetence, der kan føre til alt muligt, siger han.

- Man kan spytte ingeniører ud i vildskab. Spansk er det næststørste sprog på KU efter engelsk, men alligevel er der i år kun optaget 47 studerende på spansk. Så selvom der er færre jobs, er der også færre om buddet, fastslår Jonas Elnegaard.

Skal på pensum At det kræver mod at åbne munden i en sprogtime, kan Lærke Kubel Andersen, Louise Sommer og Anna Brinch nikke genkendende til.

- Men på en dag som i dag finder folk sammen med dem, de tør tale spansk og fejle over for, siger Louise Sommer.

På Lærke Kubel Andersens spanskhold er de kun 10 elever. Det hjælper på modet. Hun mener, at det er sjovere at lære spansk gennem gæt og grimasser end ved at sidde og læse i en bog og analysere.

- Det er der generelt for meget af i spanskundervisningen. Man får viden af det, men man kan ikke bruge det, når man skal formidle noget på et fremmedsprog, siger hun.

Også Anna Brinch er begejstret. Hun syntes, at det var interessant at høre, hvad man kan bruge sprog på universitetsniveau til, og hun drømmer selv om - efter en tur i Forsvaret - at kunne fordybe sig i ét sprog.

- Når man har så mange sprog, som vi har, lærer man at kaste sig ud i det. Men jeg mener helt klart, at gæt og grimasser bør være en del af pensum, siger hun med et smil.