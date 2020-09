Supermarked tester grønt koncept

Butikken er blevet udvalgt til at være en af Coops 13 testbutikker i forbindelse med et nyt koncept. Her vil man have flere økologiske varer på hylderne, og der er en bonus på 10 procent på frugt og grønt, når man betaler med Coops app. Derudover er Faktas røde farve blevet udskiftet med grøn.