Den seneste trafiktælling fra 2013 viser, at godt 5000 bilister i døgnet passerer Køng på Næstvedvej, her set fra Autohjørnet, der kan blive genbo til en ny Rema 1000, som supermarkedskæden vil placere på marken til højre, syd for Køng Gårdbutik. Foto: Poul Poulsen

Supermarked sikrer sig byggegrund ved Køng

Vordingborg - 17. januar 2018 kl. 05:48 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu et supermarked er på vej til at bygge ved en af hovedvejene mod Vordingborg. Rema 1000 har sikret sig en byggegrund ved Køng og er gået i dialog med Vordingborg Kommune, skriver Sjællandske onsdag.

- Vi er på et meget tidligt stade i processen, men det er korrekt, at vi har en aftale med to lodsejere ved Næstvedvej og er interesserede i at bygge der, siger Jan Poulsen, direktør for Rema Butiksudvikling.

Hensigten er, hvis alt forløber glat, at kunne åbne en 1000 til 1200 kvadratmeter stor butik på området i løbet af 2019, men han understreger, at processen kan komme til at tage længere tid.

Ifølge Jan Poulsen er butikskædens strategi ændret til også at gå ind i tyndere befolkede områder, hvis andre betingelser er opfyldt.

- Vi bygger naturligvis ikke et supermarked for nogle få hundrede husstande. Infrastrukturen skal være der, siger Jan Poulsen med henvisning til den befærdede Næstvedvej mellem Vordingborg og Næstved. Trafikmålinger på vejen nord for Køng viste i 2013, at godt 5000 biler passerer i døgnet. På Bankevejen mod vest blev der målt cirka 1000 biler, mod øst på Lundby Hovedgade passerede i 2017 1886 biler i døgnet.

Der bor under 1000 personer i Køng og endnu færre i selve Lundby.

Jan Poulsen fra Rema 1000-kæden understreger, at der på nuværende tidspunkt hverken er skrevet under på køb af jorden eller lavet aftale med en franchisetager om drift af butikken.

- Aftalen med lodsejerne er betinget af kommunens godkendelse, og indtil videre er vi blot i en positiv dialog med dem. Mit indtryk er, at de gerne ser en bedre dagligvareforsyning i området, hvor der kun er små, lokale indkøbssteder, siger Jan Poulsen.