Superhelte sælger billetter

Vordingborg - 22. marts 2018

Det er ingen skam at arbejde på Borgerservice, og der skal også være tid til at spise madpakken. Vordingborgskolen blander sig i samfundsdebatten, når de i disse dage præsenterer årets musikteaterforestilling »De fantastiske 3« om hverdagens superhelte. Torsdag havde stykket premiere foran en fyldt teatersal i Vordingborg.

- Det er sjovt, men det er også nervepirrende, når man aldrig har stået på en scene før. Men da først publikum begyndte at grine, faldt nerverne på plads, fortæller førsteårselev Sofie Christensen, der spiller hovedrollen Ida - kæreste med Kasper, der påstår, at hans far er en usynlig superhelt. Kasper spilles af Niklas Mathiesen, der går på Vordingborgskolen på fjerde og sidste år.

- De andre år har jeg været på køkkenholdet, så nu måtte jeg gøre noget, så skolen husker mig. At overvinde min sceneskræk og tale til mange mennesker - det er den største udfordring for mig, smiler han.

Stykket tager udgangspunkt i Esben Tønnesens kortfilm på 12 minutter af samme navn. Dog er der tilføjet lidt kærlighed for at give indhold til 45 minutter og sikre, at det gode vinder tilsidst.

Stykket spilles igen fredag klokken 11 for byens borgere samt klokken 18.30 primært for Vordingborgskolens forældre. Lørdag klokken 11 er der forestilling for gamle elever.

Billetter, som er gratis, bookes på www.vordingborgskolen.dk.