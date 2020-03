Ombygningen af SuperBrugsen i Lendemarke bliver først til næste år. Foto: Claus Vilhelmsen

SuperBrugsen udskyder ombygning

Vordingborg - 24. marts 2020 kl. 08:32 Af Claus Vilhelmsen

Man kan vel kalde det at gå med livrem og seler. Hvor myndighederne på grund af Covid-19 sætter begrænsninger op for vores gøren og laden i 14 dage til en måned ad gangen, og hvor japanerne ikke ved, om de tør holde OL i juli, har SuperBrugsen Lendemark taget en beslutning, der rækker fra september og et helt år frem.

Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at udskyde om- og tilbygningen af SuperBrugsen, så den ikke starter i september i år, men først et helt år senere. Bestyrelsen er bange for, at pandemien ikke er overstået til september.

Hvad siger entreprenøren til det? Har I ikke underskrevne kontrakter?

- Nej, den eneste, vi har skrevet under med, er byggerådgiveren. Sådan noget skal i udbud. Udbudsmaterialet var stort set klart, da coronaen brød ud, og så besluttede vi os for at se tiden an, svarer Michael Larsen (R), der er formand for SuperBrugsen Lendemark.

Et års udsættelse Men hvorfor udsætte byggeriet et helt år.? Normalt er det bedst at bygge i sommersæsonen.

- Det er der flere grunde til. Sommeren er den travleste tid for os, fordi det er turistsæsonen, og det vil være til voldsom gene for de handlende, hvis der bygges om sommeren.

- Det vil også være en dårlig idé at starte i januar, for vi risikerer, at der kommer en snestorm eller to, for vi får sat tag på. Begynder vi derimod i september, kan vi nå at sætte en klimaskærm op, så bygningen er lukket med både vægge og tag, når vi når januar, og så kan håndværkerne arbejde inden døre resten af tiden. Sier Michael Larsen.

Han er også bange for, at Covid-19 bryder ud igen i efteråret, og byggeriet må lukkes helt ned, inden klimaskærmen er etableret.

- Det skete i Italien. Alt lukkede ned, inden det dårlige vejr kom, forklarer bestyrelsesformanden.

Hos kommunens byggesagsbehandlere giver det lidt mere ro. Lokalplanen er vedtaget og høringsfristen slut. Men resten af arbejdet hos kommunen er ikke længere en hastesag og kan komme bag i køen.