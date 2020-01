SuperBrugsen tættere på udvidelse

SuperBrugsen Lendemark skal være endnu større. Foto: Claus Vilhelmsen

Vordingborg - 16. januar 2020 kl. 20:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand Michael Larsen (R) måtte atter engang uden for døren, da Udvalget for Plan og Teknik onsdag behandlede et forslag om at udvide SuperBrugsen i Lendemarke. Men det gjorde nu ikke den store forskel, for udvalget besluttede uden sværdslag at tillade udvidelsen.

Butikkens areal er nu på 3.500 kvadratmeter, men efter udbygningen vil den være på hele 5.000 kvadratmeter. Det er muligt efter den seneste ændring af planloven. Men udvidelsen betyder også, at der skal laves et tillæg til kommuneplanen, og der skal laves en ny lokalplan. Dermed kan der også tages højde for et ønske fra SuperBrugsen om at bygge højere end de 11,5 meter, der står i den nuværende lokalplan.

- Bygherren ønsker, at bygningen skal være højere for at udnytte pladsen bedre, siger Carsten Olsen (S), som er medlem af udvalget.

Sjællandske erfarer, at der skal bygges op til 12 meter fra terræn, og den nye etage skal blandt andet bruges til et stort mødelokale/selskabslokale, som Superbrugsen primært vil bruge til kundearrangementer som eksempelvis vinsmagninger. Men lokaler vil også kunne lejes ud.

Selvom planen er vedtaget i udvalget, skal der være en høring af borgerne, både når det gælder kommuneplanen og lokalplanen. Den bliver på fire uger og løber fra 23. januar til 20. februar.

Men der bliver ikke noget borgermøde om planen, for forvaltningen skønner, at der ikke bliver væsentlige indvirkninger på miljøet.

Carsten Olsen mener, at SuperBrugsen har gjort et stort stykke arbejde ved udarbejdelse af planen, som vil gøre Møns største dagligvarebutik endnu større.

- I udvalget har vi to opgaver. Den ene er at sørge for, at tilgodese, at byggeriet ikke skæmmer området. Den anden er at tilgodese, at de, som ønsker at sætte noget i gang, får mulighed for det, siger Carsten Olsen.

Selvom Michael Larsen ikke må udtale sig i sagen som udvalgsformand, må han godt gøre det som formand for brugsforeningen, og i den sammenhæng har han tidligere fortalt Sjællandske, at det er et ambitiøst byggeprojekt til omkring 25 millioner kroner, som Superbrugsen Lendemark vil kaste sig ud i.

Planerne omfatter blandt andet en helt ny tilbygning, nedrivning af havecentret, udvidelse af hele fronten mod p-pladsen og et stykke mod Aldi, en større bagerafdeling, og mere plads til slagter/delikatesse/fiskeafdelingen.

- Vi får også udvidet blomsterafdelingen, og hele forområdet, som man kender det nu, bliver nærmest lavet om til et lille indendørs torv, sagde Michael Larsen.