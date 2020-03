Se billedserie Birthe Jarlbæk starter med at male en akvarel, som danner motivet for årets påskeæg.

Sukkerfabrikken og kirken årets påskeæg

Vordingborg - 16. marts 2020 kl. 10:02 Af Tekst og foto: Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets påskeæg forestiller sukkerfabrikkens siloer med den smukke Stege Kirke i bagrunden. Det afløser Færgen Møn, som var motivet sidste år.

- En dag, jeg kom kørende ned af bakken fra Lendemarke ind mod Stege, slog det mig, at de to bygninger ses sammen på et bestemt sted. Og så havde jeg motivet til årets påskeæg, fortæller Birthe Jarlbæk.

Det er 15. år i træk, at hun maler et motiv på påskeæg, som er udhulet på forhånd.

- Det første år pustede min mand og jeg alle æggene, men siden har vi købt dem. Der er både hønseæg og de lidt større gåseæg, siger kunstneren, som har en utrolig træfsikkerhed og kan få det ene æg til at ligne det andet næsten på en prik.

Blomster

Æggene har hun hængt op på et træ. Men ved siden af står et andet træ med æg, der har påmalede blomster. Blomsterne er hendes specialitet.

- Det var Erik Bering, der fik mig sat i gang med at male blomster. Han spurgte mig, om jeg kunne, og jeg sagde: Ork ja. Men jeg anede ikke dengang, hvor svært, det er. Det tog mig to år, før han blev tilfreds, griner Birthe Jarlbæk, som siden har malet masser af blomster både på lærreder og på æg.

Hun er taknemmelig over, at Erik Bering fik hende i gang med at male blomster og glad for, at samarbejdet er fortsat med Bjarne Als, som overtog butikken.

Årets Påskeæg



Birthe Jarlbæk er uddannet på den Kongelige Porcelænsfabrik på Frederiksberg. Nu udgår hendes verden fra Klintholm Havnevej på Østmøn, hvor påskeæggene kan købes til efter påske.

Et æggetræ med blomstermotiver.



Da der ikke kommer så mange i hendes atelier af gangen, er risikoen for coronavirus ikke så stor. Derfor holdt hun også åben både lørdag og søndag.

Lager i siloerne

Søndag eftermiddag trodsede bl.a. Knud Erik Skov og hans kone coronafaren og kørte ind til butikken for at købe påskeæg. Det var der en helt speciel anledning til. Skov arbejder nemlig på Sukkerfabrikkens hovedkontor i København, og han havde hørt, at netop Sukkerfabrikken er motivet i år sammen med kirken.

Når man er ferm til at male blomster, kan

man også lige så godt male dem på æg til påske.



Han kunne fortælle, at han og familien flyttede til Møn to et halvt år før, Sukkerfabrikken lukkede i 1989.

- Men Sukkerfabrikken bliver stadig brugt som lagerplads, og da den var helt fyldt i januar, indeholdt siloerne 34.000 tons sukker, kunne Knud Erik Skov oplyse.