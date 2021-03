Direktør for Sukkerfabrikken Bent Lykke forstår god Miljø- og Fødevareklagenævnets afvisning. Foto: Claus Vilhelmsen

Sukkerfabrikken fortsætter trods forsinkelse

- Der er sket en procedurefejl, og man kan vel kalde det et rap over fingrene til Kystdirektoratet.

Det siger direktør for »Sukkerfabrikken Møn« Bent Lykke til Miljø- og Fødevarekalgenævnets afvisning af tilladelsen til Sukkerfabrikkens projekt ved stranden og ude i vandet.

Selvom det kan forsinke projektet, at tilladelsen bliver ophævet og hjemsendt til fornyet behandling, som det hedder i embedsmandssprog, får det ikke direktøren til at ryste på hånden.

- Vi fortsætter. Vi har allerede investeret flere millioner i det, og vi stopper ikke nu. Afvisningen fra nævnet betyder bare, at vi må se på det og i gang igen, fastslår han.

Bent Lykke mener, at det er naturligt at inddrage resten af fabrikken, herunder den trafikanalyse, som allerede er blevet lavet.

- Nu er det op til Kystdirektoratet at løse problemet, men måske kan det gøres ved den lokalplan, som kommunen skal udarbejde.

- Vi er i gang med at tale med Kystdirektoratet, om hvordan de vil klare det, oplyser Bent Lykke.

På et punkt gav nævnet Kystdirektoratet medhold. Påvirkningen af dyrelivet i det Natura 2000-område, der ligger 700 meter væk, er minimal.

- Det er vi glade for. Det er ikke et sart naturområde, men et område, hvor der har kørt store bulldozere.