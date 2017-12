Freja Bergkvist, 6 år og fra Lundby, prøvede torsdag for første gang i sit liv at stå på skøjter. Det var en succes, og hendes mor, Thilde Bergkvist, håber, der bliver flere af den slags aktiviteter i byen. Banen bliver stående til midten af januar. Foto: Poul Poulsen

Succes på skøjterne

- Jeg kan jo se, at det er hele familier, som kommer hen til skøjtebanen og følger børnene. Desuden har mange andre selv haft skøjter med, siger han og har blod på tanden til at fortsætte succesen næste år.

- Men så skal vi være tidligere ude. For de butiksdrivende gælder det om at kunne tilbyde noget i forbindelse med julehandlen.

Banen er etableret i et samarbejde mellem forretningsdrivende og kommunen, som har betalt halvdelen, cirka 50.000 kroner, for at få banen stillet op. Tidligere var skøjtebaner langt dyrere, men denne er af kunststof og ikke kunstis. Skøjterne glider hen over en særlig slags plastic, som ikke kræver nedkøling for at fungere.