Morten Korning Jørgensen flyttede til Præstø for lidt under et år siden. Nu starter han nyt murerfirma med en spidskompetence i badeværelser. Her ses hans eget i hjemmet på Rødegårdsvej. Foto: Thøger Raun

Styrken er at finde en niche

Morten Korning Jørgensen har fart over feltet. Inden længe kan han kalde sig far for første gang. For mindre end et år siden flyttede han ind i sit første hus, og snart sætter han eget navn på firmabilen.