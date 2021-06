For første gang gik »Årets frø til Kursistrådet på VUC Storstrøm i Vordingborg. De fik prisen for deres indsats for at skabe god trivsel gennem virtuelle arrangementer. Foto: VUC Storstrøm

Studenter fejret med særlig coronasang

Undervisningen har været ganske anderledes under coronaen, og det har givet de nybagte HF-studenter et særligt digitalt mindset og digitale kompetencer.

Den fysiske isolation under coronaen har fået mange til at søge alternative sociale fællesskaber på de sociale medier. Derfor gav René Bugge Bertramsen de nyudsprungne studenter en mission: At forhindre at adfærden på de sociale medier spreder sig til det fysiske samvær.

Vanen tro uddeltes »Årets frø«, der for første gang gik til Kursistrådet på VUC Storstrøm i Vordingborg. De fik prisen for deres indsats for at skabe god trivsel på skolen, hvor de i året, der er gået, har været gode til at skabe følelsen af fællesskab gennem virtuelle arrangementer for kursisterne, lød det i begrundelsen.