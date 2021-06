Se billedserie Valdemar Florman Hansen gik fra eksamensgangen med knyttede næver. Huen fik han på at sin mor. Foto: Cathrine Hasager

Studenter bliver færdige på stribe

Vordingborg - 22. juni 2021 kl. 16:10 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Entreen er fyldt med forældre og familiemedlemmer, der er lige så nervøse som de unge mennesker, der snart kan kalde sig studenter. Blomster, champagne og flag fylder Vordingborg Gymnasium og HF med spænding og dybe vejrtrækninger. Årets første studenter fra Vordingborg Gymnasium & HF kunne mandag den 21. juni ånde lettet op efter den sidste afsluttede eksamen. Valdemar Florman Hansen var den første elev fra STX, der kunne iføre sig sin røde og hvide hue.

- Det er så skønt at være færdig, jeg har det fantastisk, konstaterer han og smiler stort. Hansen har mandag morgen haft sin afsluttede eksamen i mundtlig matematik, et fag som både Hansen selv og mange af hans klassekammerater frygtede.

- Jeg var rimelig nervøs, men jeg synes, at jeg klarede det godt, og jeg er helt sikker tilfreds med min karakter, siger han. Det vigtigste er nu er få nogle gode dage med kammeraterne, som hen over ugen bliver studenter.

- Og så skal vi jo køre studenterkørsel på torsdag, det bliver sindssygt godt, siger Hansen, som glæder sig til at fejre sin studentereksamen med resten af sin klasse. Den første elev fra HF, der kan ånde lettet op og tage sin hvide og blå hue på mandag morgen, er Nanna Marie Jørgensen, som har haft sin afsluttende eksamen i mundtlig dansk. Efter en morgen, hvor fokus har været at forsøge at bevare roen og overblikket, får hun huen på af sin kæreste, som har stået spændt og ventet på, at hun skulle vise sig fra de store tavler, der er sat op for at skærme for eksamensgangen.

- Jeg har det ret vildt lige nu, der er mange ting der sker på en gang, siger hun og fortæller, at dagen har budt på en rutsjetur af følelser. Selvom hun glæder sig til at kun fejre sin afsluttende eksamen med familie og venner, er hovedfokus at få så meget ud af sit sabbatår som muligt.

- Jeg vil rigtig gerne finde en tatovør lærlingeplads, for det har været min drøm i mange år, siger hun. Men selvom Nanna Marie Jørgensen drømmer om at leve af sin kunst, har hun planer om at læse videre på en naturvidenskabelig uddannelse. Inden de helt store festligheder kan gå i gang, skal de to første studenter traditionen tro hejse flaget ude foran skolen. De røde roser for Valdemar Florman Hansen lagt fra sig ligesom Nanna Marie Jørgensen giver sine blå roser, der matcher det blå hår, til sin mor. Flaget hejses med rektor Jakob Stubgaard, som ønsker alle kommende studenter en dejlig fremtid.

- Så fik vi begyndt en skøn tid for alle jer studenter, der har fortjent en fantastisk tid, siger han. I løbet af mandag, tirsdag og onsdag blev i alt 208 studenter fra Vordingborg Gymnasium & HF, heraf 163 studenter fra gymnasiet med rød hue og 45 HF-studenter med blå hue. Torsdag er der studenterkørsel, og fredag den 25. juni afholdes der translokation.

- Jeg er lidt spændt på translokationen, som jo ligger dagen efter vores studenterkørsel, griner Valdemar Florman Hansen. Han forventer, at huen ser en del mere slidt ud på fredag, hvor den har fået diverse mærker og hakker efter alle kunstens regler. Og mon ikke også at man kommer til at kunne se tømmermænd og træthed hos de nye studenter fredag, hvor de igen mødes på skolen.

