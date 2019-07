Saftstationen i Damme er ved at være klar til værtsrollen ved den fire dage lange Møn Sommerkoncert i næste uge.

Strygende billetsalg til Møn Sommerkoncert

Vordingborg - 30. juli 2019 kl. 10:34 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man havde regnet med, at man bare kunne købe billet i døren til åbningskoncerten ved Møn Sommerkoncert i næste uge, so har man efter alt at dømme forregnet sig.

I hvert fald kan Niklas Walentin, arrangør af den klassiske kammermusikfestival, oplyse, at man er tæt på at have udsolgt til koncerten, hvor kunstnerne er Sylvie Gazeau, Jakob Hornbachner & Trio Vitruvi, som Niklas Walentin selv spiller i.

- Der er kun 10 billetter tilbage til åbningskoncerten, sagde han, da Sjællandske talte med ham mandag formiddag.

Der er altså stor sandsynlighed for, at samtlige billetter til den første af de i alt fire koncerter er væk, når festivalen begynder torsdag den 8. august - og det vil ikke være muligt at udvide antallet.

- Sidste år, hvor vi holdt det i den Bøhmiske Hal, kunne vi sætte ekstra stole ind nærmest »ad libitum«, men den mulighed har vi ikke i år, hvor vi er flyttet til Saftstationen i Damme, siger Niklas Walentin.

Der er plads til 120 gæster per koncert i Saftstationen, og det er ikke kun den første koncert, der har været bud efter. Koncerten om fredagen var der mandag kun 15 billetter tilbage til den.

- Der er stadig billetter til lørdagens koncert og delvis til søndagens, men den er der også ved at være pres på, siger Niklas Walentin.

Han advarer derfor potentielle koncertgængere mod at dukke op uden billet, for de risikerer at måtte gå igen med uforrettet sag.

- Vi ville være så kede af det, hvis folk kom hertil langvejs fra, bare for at finde ud af, at de ikke kan komme ind. Det er bedre, hvis de prøver at købe en billet, og ellers kan de kontakte os via vores hjemmeside eller sociale medier. Det kan jo også være, der kommer nogle afbud, siger Niklas Walentin, der glæder sig over den store interesse for koncerterne, som der sidste år endte med at blive solgt omkring 400 billetter til. En stor del af disse blev dengang solgt i døren, men denne gang har publikum altså været længere fremme i skoen med at sikre sig en plads.

- Vi er overdrevent lykkelige over, at det er gået så godt i år, siger Niklas Walentin.