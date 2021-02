Vordingborg Kommune har bedt minister om at få lavet loven om, så pylonen kan blive stående. Arkivfoto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Striden om pylonen fortsætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Striden om pylonen fortsætter

Vordingborg - 04. februar 2021 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Fire borgmestre, herunder John Brædder fra Guldborgsund Kommune og Mikael Smed fra Vordingborg Kommune, har bedt transportministeren om hjælp til at få lavet naturbeskyttelsesloven om, så kommunerne lovligt kan opstille pyloner ved erhvervsområderne langs motorvejene. Nu har ministeren svaret. Lige siden den store pylon blev rejst ved Afkørsel 41 har Vordingborg Kommune og Vejdirektoratet været uenige om, hvorvidt den er lovlig eller ej. Derfor har Vejdirektoratet givet kommunen et påbud om at fjerne pylonen igen.

I et brev á 10. november 2020 til transportminister Benny Engelbrecht argumenterer borgmester Mikael Smed (S) - sammen med tre andre borgmestre, der oplever samme problematik - for, at pylonen er nødvendig for at kommunen kan udvikle sit erhvervsliv.

- For os alle er pylonen et væsentligt element i salg af grundene og det - ikke at få mulighed for at udvikle erhvervsområdet som et samlet område, strider mod sund fornuft. Vi har alle en interesse i at få samlet erhvervet langs motorvejene, lyder det i brevet.

Problemet er imidlertid, at erhvervsområdet endnu ikke har karakter af bymæssig bebyggelse, og man må ifølge Naturbeskyttelseslovens §21 ikke rejse pyloner i åbent land.

Borgmestrene beder transportministeren lave loven om, "så vi i provinsen kan få lov til at udvikle vores erhvervsområder langs motorvejen, uden at skulle støde på forhindringer som denne, med ikke at kunne opsætte en pylon før end området er færdigudviklet."

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde blev politikerne orienteret om transportministerens svar á 20. januar 2021.

- Jeg kan godt sætte mig ind i de frustrationer, som I gør gældende i jeres henvendelse. Tilsvarende har jeg forståelse for, at opsætningen af pyloner ofte udgør et væsentligt element i forbindelse med salget af erhvervsejendomme langs motorvejene, skriver ministeren til borgmestrene.

Derimod går han ikke yderligere ind i sagen - blandt andet fordi den i øjeblikket behandles i Naturklagenævnet.

Transportministeren sender dog borgmestrenes anmodning om at få ændret naturbeskyttelsesloven videre til sin kollega i Miljøministeriet, som er det ministerium, der administrerer denne lov.

En løsning på pylonstriden ser således ikke ud til at blive fundet lige foreløbig, og mens kommunens klage ligger i Naturklagenævnet, lader Vordingborg Kommune pylonen stå.