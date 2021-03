Venstre i Vordingborg Kommune har fået en ny kandidat - og partiets første mærkesag til valgkampen. Her ses et udvalg af gruppen. Fra venstre er det Karina Foss fra BUF-udvalget, ny kandidat Kristina Themsen, Anders Thestrup fra BUF-udvalget samt gruppeformand og borgmesterkandidat Karina Fromberg. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Strid om skolepenge udløser første mærkesag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Strid om skolepenge udløser første mærkesag

Vordingborg - 13. marts 2021 kl. 12:56 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Skolebestyrelsesformand Kristina Themsen har meldt sit kandidatur til kommunalvalget under Venstres faner efter striden om reducering af overførselsprocenten for ubrugte budgetmidler på skolerne. Samtidig har striden udløst partiets første mærkesag til kommunalvalget. Det fortæller gruppeformand og borgmesterkandidat Karina Fromberg.

- Det har været en hektisk uge med travle aftener. Men det har også sat gang i, at vi har fået formuleret vores første mærkesag op til kommunalvalget, forklarer Karina Fromberg.

- Vi går til valg på, at vi vil sætte skolerne fri, så skoleledere og skolebestyrelser kan gøre deres arbejde - at lede og drive skoler. Vi har fuld tillid til, at vi har så dygtige ansatte, at de med gode rammer kan være med til at løfte vores børn. Men det kræver at ledelsen kommer tilbage til den enkelte skole, fastslår hun.

Politikerne skal sætte de overordnede økonomiske rammer - derfra skal skoleledelse og skolebestyrelse have selvbestemmelse til at agere inden for den økonomi, der er stillet til rådighed. Og pengene skal følge børnene. Venstre vil af med den topstyring, de mener hersker i dag.

- Der er siden kommunesammenlægningen blevet mere og mere centralstyring af vores folkeskoler, og beslutninger truffet på politisk plan er ikke altid belyst til bunds. Det giver store bump på vejen, så det skal vi have ændret på, siger Karina Fromberg og fortsætter:

- Vi skal holde op med at dræne skolerne for penge for at betale andres regninger.

Læs mere i Sjællandske lørdag.